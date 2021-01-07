Koronavirüs aşıları nasıl uygulanacak? Aşı odaları nasıl olmalı, hangi şartlarda aşı yapılmalı?

Koronavirüs aşıları nasıl uygulanacak? Aşı odaları nasıl olmalı, hangi şartlarda aşı yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılarının vatandaşlara nasıl ve hangi şartlarda uygulanması gerekti konusunda 81 ile genelge gönderdi. Peki koronavirüs aşıları nasıl uygulanacak?

Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac koronavirüs aşılarıyla ilgili gelişmeler devam ediyor.

50 milyon doz koronavirüs aşısının ilk kısmı olan 3 milyon doz, 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelmişti. Aşıların, 14 gün sürecek olan test süreci biter bitmez aşılama programının başlayacağını duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Koronavirüs aşıları hakkında 81 ile resmi yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, Covid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı.

Yazıda, yurttaşların randevu ile gelmesi gerektiği ve aşı uygulama odasına her defasında aşılanacak sadece bir kişinin alınması gerektiği belirtildi.

Peki koronavirüs aşıları nasıl, nerede, hangi şartlarda vurulacak? İşte genelgede yer alan detaylar..

AŞI NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLANACAK?

Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor.

En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacak.

KORONAVİRÜS AŞILARI NEREDE YAPILACAK?

Koronavirüs aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde oluşturulacak koronavirüs aşı uygulama birimlerince yapılacak.

Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

AŞI UYGULAMA ODALARI

Genelgede koronavirüs aşılarının hastanelerde belirlenen aşı uygulama odaları dışında yapılmayacağı yer aldı. Aşı uygulama odalarına dair gereken şartlar ise şöyle açıklandı:

"Aşı uygulama odaları hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olmalı ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulmalıdır.

Aşı odaları acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda olmalıdır.

Hastane poliklinik odaları aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmış ise günlük çalışma saati 08.30-00.00 saatleri arasında düzenlenmeli ve poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenmelidir.

Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilir. Ancak 17.00-00.00 saatleri arasında yukarıda belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olmalıdır.

Her 10 aşı uygulama odasına bir sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılmalıdır. Aşı uygulama oda sayısı 10’dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunludur.”

HAVALANDIRMA VE YÖNLENDİRME

Aşı olacak vatandaşların hastaneye girişinden itibaren işaret ile yönlendirilmesi gerektiği belirtilen yazıda:

“Aşı yapılacak vatandaşların hastane girişinden aşı uygulama alanına ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olmalı veya yönlendirme elemanı ile ulaşım kolaylaştırılmalıdır.

Aşı uygulama odası bekleme alanı ve muayene odasının havalandırması yeterli olmalıdır. Varsa pencere ve kapılar açılarak temiz hava girişi sağlanmalıdır. Vatandaşlar ve refakatçilerinin bekleme alanında diğerlerinden en az bir metre aralıklar ile oturmalıdır."

AŞI ESNASINDA

Aşının uygulaması hakkında bilgilerin de yer aldığı resmi yazıda:

“Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınmalıdır, aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulmalıdır. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilir.

Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlar. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılır. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilir” denildi.

KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.