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Koronavirüs aşısı hafta sonu da yaptırılabilecek
Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm hızıyla devam eden aşı uygulaması, mesai saatleri dışında ve hafta sonları da kesintisiz devam edecek.
- İHA
- 17.02.2021 - 17:14
- Güncelleme : 17.02.2021 - 17:21
Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Ocak 2021 tarihinden bu yana yapılan aşı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.
Aşıda ikinci doz uygulamalarına geçtiğimiz hafta itibarıyla geçilirken, aşılanan toplam kişi sayısı ise 5 milyonu aştı.
MESAİ SAATLERİ DIŞINDA YAPTIRILABİLECEK
Sağlık Bakanlığı, bugün Twitter’dan yaptığı paylaşım ile aşının mesai saatleri dışında ve hafta sonları da yapılabildiğini hatırlattı.
Koronavirüs aşı sırası kontrolü ve aşı randevu işlemleri e-Nabız ve MHRS üzerinden yapılabiliyor.