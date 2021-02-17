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Koronavirüs aşısı hafta sonu da yaptırılabilecek

Koronavirüs aşısı hafta sonu da yaptırılabilecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm hızıyla devam eden aşı uygulaması, mesai saatleri dışında ve hafta sonları da kesintisiz devam edecek.