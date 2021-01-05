Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak? Özel hastanelerde koronavirüs aşısı yapılacak mı?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgede koronavirüs aşılarının nerelerde yapılacağı açıklandı. Peki koronavirüs aşısı hangi hastanelerde yapılacak?

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte hızlanan aşı çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Çin’le yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları sürüyor.

AŞI NE DURUMDA?

Sinovac firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı. 30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi.

Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına gönderildi.

Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor.

Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından 'Acil Kullanım Onayı' verilerek kullanıma sunulacak.

KORONAVİRÜS AŞILARI NEREDE YAPILACAK?

Aşıların nerede ve nasıl yapılacağı vatandaşın araştırma konusu oldu. Hangi hastaneler koronavirüs aşısı yapacak, özel hastenelerde aşı olacak mı soruları gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’in 81 il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre; koronavirüs aşıları aile sağlığı merkezleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak aşı uygulama birimlerinde yapılacak. Aşı olacak yurttaşların randevuları MHRS üzerinden verilecek.

ÖZEL HASTANELERDE KORONA AŞISI YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca uygulanacak olan Kovid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastanelerinde oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacaktır. Aşı olacak vatandaşlarımız ise bu birimlere MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvuracaklardır. Hali hazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığımıza bağlı kamu hastanelerine randevu verilmektedir. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş olacaktır.