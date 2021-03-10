Koronavirüs aşısı olan annelerin sütünde antikor bulundu

İsrail'de yapılan yeni bir araştırmada, koronavirüs aşısı yaptıran annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi.

Koronavirüs aşısı olan 10 gönüllü anne üzerinde Tel Aviv Üniversitesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Koronavirüs aşısının her iki dozu da yapıldıktan sonra annelerden 4 farklı tarihte kan ve süt örnekleri alınması ile yapılan çalışmada, aşı olan annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu görüldü.

KORUMAK İÇİN YETERLİ OLABİLİR

Aaraştırmanın henüz değerlendirme aşamasında olduğu belirtilirken, aşı olan annelerin sütündeki antikorun bebekleri koronavirüse karşı korumaya yeterli olabileceğine işaret edildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsü tarafından New York’ta doğum yapan 88 kadına ait kan örneklerinin incelenmesiyle yapılan araştırmada, doğan bebeklerin yüzde 78’inin göbek kordonundan alınan kan örneklerinde antikor tespit edildi.

Uzmanlar, koronavirüs testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığına, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğine işaret etti.

Çalışmada, koronavirüs ile semptomatik enfeksiyonu olan annelerin, asemptomatik olanlara göre daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşısı cinsinin hepatit aşısına benzerliği nedeniyle gebelik esnasında ya da emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğini söylüyor.