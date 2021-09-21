Koronavirüs aşısı olanlar grip aşısı olmalı mı? Aşı olacaklar dikkat!

Koronavirüs için aşı olan vatandaşlar, grip aşısı olup olamayacaklarını merak ediyor. Bunun üzerine vatandaşlar, "Koronavirüs aşısı olanlar grip aşısı olmalı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Koronavirüs salgınından kurtulmak için aşı olmak gerekliyken, bazı vatandaşlar ise mevsimsel gribe yakalanmamak için yine aşı olmayı tercih ediyor.

Ancak korona aşısı olanlar, grip aşısı olup olmamak konusunda bazı kararsızlıklar yaşayabiliyor.

Korona aşısının yanında grip için aşı olmanın doğru olup olmayacağı ya da herhangi bir yan etkisinin olup olmadığı araştırılıyor.

Bu konuya ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, Koronavirüs aşısı olanlar grip aşısı olmalı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Koronavirüs aşısı olanlar grip aşısı olmalı mı? İşte ayrıntılar...

KORONA AŞISI OLANLAR GRİP AŞISI OLMALI MI?

Koronavirüs aşısının grip aşısı ile bir alakası olmadığını söyleyen uzmanlar, gribe yakalanmamak için ayrıca aşı olunması gerektiğini belirtiyor.

Eczacılar ise yine aynı şekilde korona aşısı yaptıranların grip aşısı yaptırma konusunda bir çekince yaşamalarına gerek olmadığının altını çiziyor.

Koronavirüs için yapılan aşının gripten korumadığı yine uzmanlar tarafından belirtilen önemli konu başlıklarından birisi...