Koronavirüs aşısı sonrasında oluşabilecek yan etkiler

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Sağlık Bakanlığı, aşıdan sonra oluşabilecek yan etkiler ve sonrasında izlenmesi gereken yol haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programında şu ana kadar 18 milyonun üzerinde aşı uygulandı.

Aşılama uygulaması devam ederken bakanlık, Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Platformda, uygulanan Covid-19 aşıları ile ilgili oluşabilecek yan etkiler hakkında da bilgiler yer alıyor.

AŞIDAN SONRA OLUŞABİLECEK OLASI YAN ETKİLER

İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar.

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma ve ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Koronavirüs aşısından sonra bu durumların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi.