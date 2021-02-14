Koronavirüs aşısı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir

Koronavirüs enfeksiyonunu geçiren ve aşı yaptıran kişilere taşıyıcılık uyarısında bulunan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "karşımızdaki kişi aşılı değilse virüsü geçirme ihtimalimiz var" dedi.

Koronavirüs geçiren ve aşı yaptıran kişilerde vücudun hastalığa karşı antikor ürettiğini ve yaklaşık 6 ay koruyuculuk sağladığını söyleyen Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs geçiren ve aşı yaptıran kişilerin taşıyıcı olabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

ÖNLEMLERİ SÜRDÜRMEK GEREKİYOR

Koronavirüse karşı geliştirilen çeşitli firmaların ürettiği aşılar, dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Ülkemizde de aşılama çalışmaları kapsamında ikinci doz aşılama başladı.

Aşılar bizi 6 aya kadar ciddi bir şekilde koruyor. Ancak aşıyı yaptırmamıza rağmen karşımızdaki kişi aşılı değilse ya da hastalık geçirmemişse yeniden bu virüsü başka bireylere geçirme ihtimalimiz var. Bunu her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizim mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına her zaman riayet etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aşı yaptırmış olmak sadece kendimizi koruyor. Karşımızdaki kişiler yönünden herhangi bir korunma sağlamıyor. Dolaysıyla önlemleri ciddi bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor.

Şu an dünyada İngiltere, Brezilya gibi varyant virüslerin giderek yayıldığını gözlemlemekteyiz. Şu an için aşılar bu virüslere karşı etkin, herhangi bir sıkıntı yok ama gelecekte nasıl mutasyonlar olacak, sonuçları nasıl olacak şimdiden bir şey söylemek zor.

BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRİYOR

Covid-19 geçiren kişi antikor sahibi oluyor. Hastalıkta yeni etkenlerle karşılaşsa dahi bir süre bu hastalığa karşı bağışık hale geliyor. Ama kişinin hastalığı başkalarına geçirmesi büyük olasılık. Aşının ciddi bir katkısı var. Sağlık personellerine başlandı daha sonra riskli personel ve yaşlarına göre aşılanmaya devam ediyor. Belki bunu öğretmenler, emniyet mensupları veya diğer kişilerin aşılanmaları devam edecek. Lütfen zamanı geldiğinde aşıyı yaptıralım.