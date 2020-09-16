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    Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması Hacettepe'de yapıldı

    Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması Hacettepe'de yapıldı

    Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama, Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 14:01
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 14:01
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    Koronavirüs salgınına karşı dünyanın umudu, aşı çalışmaları...

    Çin'de geliştirilen ve koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.

    Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

    İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anlar, ilk kez görüntülendi.

    AŞI SONRASI BELİRLENECEK TAKVİM

    Aşıda 14 günün ardından çıkan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşılacak.

    Aşılar sağlık çalışanlarına yapıldıktan sonra bir ara verilecek. Sonrasında ise gönüllülük esasına göre başvuranlara tekrar bu aşının yapılması planlanıyor.

    Kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

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    Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması Hacettepe de yapıldı #2

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