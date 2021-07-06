Koronavirüs aşısından sonra kol ağrısının nedeni

Koronavirüs aşısının dünya çapında bildirilen en yaygın yan etkilerinden biri olan aşı yapılan kolda ağrı, tıp literatürüne yeni bir terim kazandırdı: Covid-19 kolu. İşte kolda ağrının nedenleri.

Tüm koronavirüs aşılarının çeşitli yan etkileri vardır. Bunların çoğu kendi kendine iyileşme eğilimindedir, ancak yoğunluklarına bağlı olarak nadiren zahmetli olabilir. Kolda ağrı da böyle bir yan etkidir.

Aşılama sonrası, aşının uygulandığı enjeksiyon bölgesi iltihap nedeniyle ağrıyabilir ve hatta bazen bu ağrıya şişlikler de eşlik edebilir. Aynı zamanda dünya çapında bildirilen en yaygın aşı yan etkilerinden biridir ve geçmesi bazı durumlarda oldukça uzun sürebilir.

İltihaplı yan etki, bazı kişiler için o kadar aşırı olabilir ki, tıp literatürüne giren "Covid-19 Kolu" olarak anılır.

Peki, onu bu kadar korkunç yapan nedir? Bunu en aza indirmenin yolları var mı? İşte ayrıntılar.

ENJEKSİYON BÖLGESİNDE AĞRININ NEDENLERİ

Bir aşının yan etkileri çeşitli şekillerde, çoğunlukla sistematik ve inflamatuar (ilithaplı) reaksiyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Aşı olan çoğu insanda, aşı yapılan kolda ağrı, sertlik, kolu hareket ettirmekte zorluk yaşamak yaygındır.

Aşı sonrası oluşan uyuşukluk ve ağrı geçici olabilir ancak bazı durumlarda bu yan etkiler günlük hayatı zorlaştırdıkları için rahatsız edici olabilir.

Enjeksiyon yerinde ağrı ve hassasiyet, aşıdan sonra ortaya çıkan ilk yan etkilerden biridir. Aynı zamanda aşı olduğunuzda lokalize tepkinin bir parçasıdır, yani aşının yapıldığı tam noktada başlayan etkinin parçasıdır.

Kol ağrısına neden olan reaksiyon, vücudun ilk olarak aşıyı nasıl algıladığının bir örneğidir. Aşıyı yaptırdığınızda, vücut bunu bir kanama veya kesik gibi bir yaralanma olarak algılar ve kola bağışıklık hücreleri gönderir ve kan damarlarını rahatlatır. Sürecin bir parçası olarak, bağışıklık hücreleri de iltihaplanmaya neden olur ve bu da daha sonra tekrar karşılaşırsanız aynı patojene karşı korunmanıza yardımcı olur. Bu, uzmanların aşının 'reaktojenitesi' dediği şeydir, yani beklenen yan etkidir. Kol tahrişinin bir kısmı, kola enjekte edilen az miktarda aşı sıvısına tepki veren kastan da gelir.

Ağrının yanı sıra, bazı kişilerde enjeksiyon bölgesinin yakınında kızarıklık, tahriş ve şişlik de olabilir. Özellikle mRNA aşıları nedeniyle ortaya çıkan bir Covid-19 kolu, ağrının bir uzantısıdır ve kolda kaşıntılı, şişmiş lekelere neden olabilir.

5 GÜNE KADAR SÜREBİLİR

Çoğu aşı yan etkisi 2-3 gün sürer ve aynısı aşılama sonrası kol ağrısı için de geçerlidir. Ancak, daha fazla iltihaplanma yaşıyorsanız veya ağrıya daha duyarlı olma eğilimindeyseniz, ağrı aşılamadan sonra 5 güne kadar uzayabilir. Aşılamadan bir hafta sonra ağrı geçmezse, bir doktor muayenesi yapılması tavsiye edilir.

AŞININ ÇALIŞTIĞININ BİR İŞARETİ OLABİLİR

Hassasiyet ve ağrı, kolunuzun ne kadar iltihaplandığıyla doğrudan bağlantılıdır. Basitçe söylemek gerekirse, ne kadar çok iltihabınız varsa, kolunuz o kadar şişmiş ve ağrılı olabilir, bazı insanların enjeksiyon bölgesinde diğerlerine göre daha yoğun veya daha uzun süreli ağrı yaşamasının nedeni budur.

Bununla birlikte, birçok uzman, koldaki aşırı ağrının veya hassasiyetin, aşınızın olması gerektiği gibi iyi çalıştığının en önemli işareti olabileceğini de ekliyor. Bir aşının vücutta iltihaplanmaya yol açması ve antikorlar oluşturması gerekiyor. Yüksek düzeyde iltihaplanma yaşıyorsanız, muhtemelen aşınızın işini iyi yaptığına ve yeterli koruma sağlamaya çalıştığına dair iyi bir işarettir.

BAZI AĞRI KESİCİLER İYİ GELEBİLİR

Aşı kola enjekte edildiğinde, en yaygın reaksiyon aşının yapıldığı yerde hissedilir ve iltihaplanma meydana gelir, bu da sonuçta ağrıya neden olur. Bununla birlikte, aşının yan etkileri ayrıca kas ağrılarına, sertliğe ve halsizliğe neden olma eğiliminde olduğundan, kolda bir miktar ağrı, sızı ve rahatsızlık hissetmek de yaygındır. Yaşanılan acı ve rahatsızlık, grip benzeri bir hastalıkta olanlara benzer olabilir.

Aşı enjeksiyonu ile yaşanan ağrı oldukça rahatsız edici olabilir ve iyileşmesi biraz zaman alabilir. Bazı durumlarda, kolu en az birkaç gün neredeyse hareketsiz hale getirebilir.

Ancak, kol ağrınızın yoğunluğunu en aza indirmenin veya hafifletmenin ve yan etkiden hızla kurtulmanın yolları vardır. Uzmanların çoğu, ağrı ve iltihabı en aza indirmek için insanların enjeksiyon bölgesinde buz torbası, ılık/sıcak su kompresi gibi terapötik önlemler almasını önermektedir. Epsom tuzu banyoları da ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bazı ağrı kesiciler de aşılamadan sonra iltihap ve ağrıyla savaşmak için alınabilir. Bununla birlikte, bunları önleyici olarak veya planlanmış aşılamanızdan önce almak çok yardımcı olmayabilir.

Bunun dışında, bu yan etkiyle mücadele etmenin başka yolları da var. Koldaki sertliği azaltmak için egzersiz ve temel germe hareketleri kesinlikle yardımcı olabilir. Ancak, egzersiz yoğunluğunda aşırıya kaçmamayı ve yavaş ilerlemeyi unutmayın.