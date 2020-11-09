Koronavirüs aşısını bulan şirketin kurucusu olan iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Koronavirüs aşısını bulan şirketin kurucusu olan iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Korona aşısını bulan BioNTEch'in kurucuları arasında Türkiye'den Almanya'ya göçen bir ailenin çocukları olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin var.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirildi.

KORONAYA KARŞI YÜZDE 90 ETKİLİ

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı BNT162b1 adlı aşı adayının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu belirtildi.

Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilen açıklamada, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvurulmasının planladığı ifade edilerek, bulgunun, herhangi bir Kovid-19 aşısının, ticari olarak ruhsatlandırmadan önceki son aşama olan 3. aşama denemelerindeki ilk bağımsız analizinin sonucu olduğu belirtildi.

UĞUR ŞAHİN: BU İNOVASYON BİR ZAFERDİR

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel olarak aşının 3. aşama çalışmalarının ilk ara analizinin, aşının "Kovid-19'u etkili bir şekilde önleyebileceğine dair kanıt sağladığını" belirterek, “Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir.” ifadesini kullandı.

"10 AY ÖNCE.."

Şahin, "10 ay önce söz konusu aşıyı bulma yolculuğuna çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu. Özellikle bugün, hepimiz salgında ikinci bir dalganın ortasındayken ve birçoğumuz kısıtlamalara maruz kalırken, bu salgını sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda bu dönüm noktasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Pfizer Başkanı Albert Bourla da söz konusu gelişmeyi bilim ve insanlık için harika bir gün olarak nitelendirdi.

BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planlandığını duyurmuştu.

1,95 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşma imzalamıştı. Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

ALMANYA'NIN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Uğur Şahin, BionTech şirketi ile Almanya'nın en zengin 97. kişi unvanını almıştı.

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin 2019 yılında 650 milyon euro serveti, korona aşısı çalışmalarının ardından 2.4 milyar euroya yükseldi.

BİLL GATES'İN HİSSESİ VAR

Öte yandan, şirkette Bill Gates'in de yüzde 18'lik hissesinin bulunduğu öğrenildi.