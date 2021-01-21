Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? Yan etkilerle karşılaşıldığında ne yapılmalı?

Türkiye'de başlatılan aşı uygulaması sonucu 1 milyondan fazla kişi Sinovac koronavirüs aşısı oldu. Aşı sonrası yan etkilere dair araştırmalar da hız kazandı. Peki yan etki durumunda ne yapılmalı?

Koronavirüs aşısı ile ilgili tüm dünyada çalışmalar devam ederken, Türkiye'nin Çin'de sipariş ettiği 3 milyon doz Sinovac adlı koronavirüs aşısı 1 milyondan fazla vatandaşa uygulandı.

Sağlık çalışanları ve yaşlıların öncelik verildiği aşı uygulamalarında yan etkiler ile ilgili sorular da gündemde yerini aldı.

Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir, yan etkilerle karşılaşıldığında ne yapılması? soruları aşı sonrası vatandaşların araştırdığı konular oldu.

Koronavirüsle ilgili tüm bilgilere yer veren Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinden yan etkilere dair bilgileri paylaştı.

Peki koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? Yan etkilerle karşılaşılması durumunda ne yapılmalı? İşte merak edilenler..

KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır.

Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir.

Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

AŞI SONRASI YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILIRSA NE YAPILMALI?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:



• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)



• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.



• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.



• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.



• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.



• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Koronavirüs aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.