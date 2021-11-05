Koronavirüs beyin hücrelerine hasar veriyor mu araştırması

ABD'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüsün insan beyin hücrelerine zarar vermediği tespit edildi.

Belçikalı ve Alman araştırmacılar koronavirüsün beyin hücrelerine zarar verip vermediğine dair yeni bir çalışma yayınladı.

Hakemli dergi Cell’de yayımlanan araştırmada, Covid-19'a neden olan virüsün insan beyin hücrelerini enfekte etmediği belirtildi.

"VİRÜSÜN VERDİĞİ HASAR YÜZEYSEL VE DÜZELTİLEBİLİR"

Bulgularda, Covid-19’un neden olduğu hasarın önceden korkulandan daha yüzeysel ve düzeltilebilir olabileceğine dair rapor yayımlanırken, çalışmanın virüsün burnun üst girintilerini kaplayan zardaki nöronları enfekte ettiğini öne süren daha önceki araştırmalara karşı geldiği belirtildi.

NÖRONLARI ETKİLEMİYOR

Yeni çalışmada, Belçikalı ve Alman araştırmacılar, virüsün canlı hücreleri enfekte ettiğini ancak koku duyumlarını başlatmaktan sorumlu olan koku alma duyu nöronlarını (OSN) etkilemediğini vurguladı.

"BU, KRİTİK BİR AYRIM"

Almanya, Frankfurt'taki Max Planck Nörogenetik Araştırma Birimi'ni yöneten kıdemli yazar Peter Mombaerts, “Bu kritik bir ayrım” derken "Bir kez koku alma nöronlarının enfekte olabileceğine inandığınızda, koku soğancığına giden hızlı bir yol var ve o zaman zaten beyindesiniz" diye konuştu.

KOKU SOĞANI ENFEKTE OLURSA NE OLUR

Beynin ön kısmında yer alan koku soğanının, kokularla ilgili sinirsel girdilerin ilk işlendiği yer olduğu aktarılan çalışmada, virüsün bu yapıya nüfuz etmesi durumunda, teorik olarak kalıcı hasara yol açabileceği ve daha derin beyin bölgelerine yayılabileceğinin altı çizildi.

"ENFEKTE ETMİYOR İDDİASI ÇOK CESUR"

Araştırma ile ilgili konuşan Hollanda, Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nde virolog Debby Van Riel de çalışmanın titizliğini överken yazarların Covid-19’un nöronları enfekte etmediği iddiasının "oldukça cesur" olduğunu söyledi.

Debby Van Riel, “Genel olarak rakamlar, güçlü sonuçlar çıkarmak için gerçekten çok düşük” dedi.