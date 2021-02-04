Koronavirüs beyin ve sinir sistemini ağır şekilde etkiliyor

Son dönemde koronavirüs geçiren hastalarda unutkanlık ve denge kaybı gibi şikayetlerin görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, hastaların 'beyin sisi' yaşadığını söyledi.

Koronavirüs, akciğerleri etkilemesiyle biliniyor ancak son dönemde hastalarının 3'te 1'inde ciddi şekilde beyin ve sinir sistemi problemleri de ortaya çıkmaya başladı. Yapılan çalışmalarda koronavirüsün artık en az akciğer kadar beyni de etkilediği görüldü.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, koronavirüsün baş ağrısı, beyinde ve beyin zarlarında iltihap, kok ve tat duyusunun kaybı, felçlerin tetiklenmesi, denge kaybı, görme kaybı, omurilik etkilenmesine bağlı felçler ve başka birçok nörolojik problemlerin de kaynağı olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

ALZHEİMER HASTALIĞINI TETİKLİYOR

Alzheimer de bilindiği gibi beyin hücreleri ve sinir sistemi ile ilgili bir hastalık. Sağlıklı insanlarda unutkanlığı tetiklediği gibi Alzheimer'i şiddetlendirme, hastalık şiddetine bağlı olarak ilaçları kullanmama ya da kan tablosunun bozulması, yeme-içmenin bozulması, beyine giden oksijenin bozulmasına bağlı da belirtiler çok şiddetleniyor. Koronavirüsün Alzheimer hastalığını da tetiklediği ve şiddetlendirdiği net olarak gösterilmiş.

'BEYİN SİSİ'NE NEDEN OLUYOR

Koronavirüs geçiren hastalarda çok uzun süre unutkanlık, konsantrasyon ve denge kaybı gibi şikayetler oluşturan beyin sisi, son dönemde sık görülüyor. Beyin sisine dair şu an elimizde yeterli veri yok ama şikayetleri 6 ay kadar devam eden hastalar var. Dengesizlik, konsantrasyon kaybı, unutkanlık, hafıza problemleri, kelime bulma güçlüğü, okuduğunu anlamak, günlük kelimeleri bulup konuşmakla ilgili sıkıntılar ve stres tetiklenmesine bağlı birtakım psikolojik durumlar, depresyonla ilişkili tablolar oluşturabiliyor. Koronavirüse bağlı ciddi derecede anksiyete dediğimiz kaygı, endişe, ölüm korkusu, hastalıktan sonra beslenme, iştahsızlık, kilo kaybı ve arkasından da depresyon süreçlerinin de tetiklendiği biliniyor.

Tetiklediği şey eğer felçse, elbette ciddi bir tedavi gerekir. Omurilik ya da beyin iltihabına sebep olmuşsa zamanla kalıcı bir hasar oluşturabilir. Ama bahsettiğimiz beyin sisi denilen tablo ya da dengesizlik, baş ağrısı, koku ve tat alma kaybı gibi belirtiler zaman içerisinde sinirin kendini yenilemesi ve düzelmesine bağlı 6 aylık bir sürede genellikle kayboluyor. Antiviral dediğimiz virüsün çoğalmasını önleyen ilaçların beyinde iltihabi süreçlerin ilerlemesini, sinir hücrelerinin tahribatını önlediği kabul ediliyor. Virüsün bünyeyi alt etmesinden önce vücut direnci gelişerek virüs alt edilebiliyor. Dolayısıyla o tedavilerin kullanılmasının bugün net olarak faydası gösterilmiş durumda. Pıhtılaşmayı tetiklediği için aspirin gibi ilaçların alınmasını da mutlaka öneriyoruz.