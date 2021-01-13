Euro
9.0169
-0.96%
Dolar
7.4085
-0.62%
Altın
442.81
-0.49%
Borsa
1.559
0.63%
Bitcoin
256.593
0.31%
EXEN Coin
11.56
-0.08%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemi ile bir araya gelecek

    Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı takvimini görüşmek üzere saat 18.00'de toplanacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 18:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemi ile bir araya gelecek

    Koronavirüse karşı aşılama hazırlıkları ülke genelinde devam ediyor.

    Çin’den getirilen 3 milyon doz aşı, şehirlerde belirlenen adreslere tırlarla gönderildi.

    Yine belirlenen hastanelerde aşı odaları hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aşının yarın veya cuma günü yapılmaya başlanacağını söylemişti.

    KURUL TOPLANACAK

    Aşıyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 18.00'de bir araya gelecek.

    GÜNDEM AŞI TAKVİMİ

    Toplantıda aşılama takvimi ve çalışmaları ele alınacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemi ile bir araya gelecek #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir