Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemi ile bir araya gelecek

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemi ile bir araya gelecek

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı takvimini görüşmek üzere saat 18.00'de toplanacak.

Koronavirüse karşı aşılama hazırlıkları ülke genelinde devam ediyor.

Çin’den getirilen 3 milyon doz aşı, şehirlerde belirlenen adreslere tırlarla gönderildi.

Yine belirlenen hastanelerde aşı odaları hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aşının yarın veya cuma günü yapılmaya başlanacağını söylemişti.

KURUL TOPLANACAK

Aşıyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 18.00'de bir araya gelecek.

GÜNDEM AŞI TAKVİMİ

Toplantıda aşılama takvimi ve çalışmaları ele alınacak.





