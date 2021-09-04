Koronavirüs, böbrek hastalığı riskini artırıyor

Koronavirüsün böbrek sorunları ve yetersizliği riskini yüzde 35 artırdığı tespit edildi.

ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinin Gazi İşleri Bakanlığının sağlık sisteminde kayıtlı kişiler üzerinde yaptığı bir araştırmada, 2020 ve 2021'nin mart ayları arasında koronavirüs teşhisi konulan 90 bine yakın ve tanı konulmamış 1,7 milyon dolayında kişinin verileri incelendi.

VİRÜSLE BÖBREKLER YÜZDE DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Araştırmada, koronavirüs geçiren kişilerin, enfeksiyondan bir ila altı ay sonra böbrek yetersizliği ya da böbrek fonksiyonlarında önemli düşüşler yaşama riskinin diğerlerine oranla yüzde 35 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırma, böbrek hastalığı riskinin koronavirüs enfeksiyonunun şiddetiyle doğru orantılı olduğunu gösterdi.

VİRÜSE BAĞLI RAHATSIZLIKLAR ARTTI

Koronavirüs geçirmemiş kişilerle kıyaslandığında, hastalığı hafif geçirenlerin kronik böbrek yetmezliği riskinin yüzde 15, akut böbrek yetmezliği riskinin yüzde 30, "son dönem böbrek yetmezliği" riskinin ise yüzde 215 oranında arttığı belirlendi.

Hastalığı ağır geçirenlerde risk yükselirken virüs nedeniyle yoğun bakımda kalanlarda ise, koronavirüs geçirmemiş kişilere oranla kronik böbrek hastalığı riskinin 7 kat, akut böbrek hastalığı riskinin 8 kat, son aşama böbrek hastalığı riskinin ise 13 kat arttığı bildirildi.

Araştırmanın sonuçları, 1 Eylül’de Amerikan Nefroloji Derneğinin dergisinde yayınlandı.

40 MİLYONA YAKIN İNSAN, BÖBREK RAHATSIZLIĞI YAŞAYACAK

Araştırmalarının koronavirüs geçirmiş kişilerde böbrek fonksiyonlarını kontrol etmenin önemine işaret ettiğini söyleyen Washington Üniversitesi uzmanları, salgının başından beri koronavirüs teşhisi konulan 38 milyon kişinin 510 bininin böbrek hastalığına yakalanacağı tahmininde bulunuyor.

ABD Ulusal Böbrek Vakfı, böbrek hastalıklarının genellikle semptom göstermediği konusunda uyarıyor ve böbrek sorunları olan kişilerin yüzde 90’ının durumdan haberi olmadığına dikkati çekiyor.

Uzmanlar, erken aşamada böbrek hastalıklarının ilaçla tedaviye yanıt verdiğini söylüyor.

37 milyon kişinin böbrek hastası olduğu ABD'de, böbrek hastalıkları ülkede ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.