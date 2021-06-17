Koronavirüs delta varyantının yeni belirtileri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Endişe Varyantı" olarak tanımlanan koronavirüs delta (Hint) varyantı ile ilişkili yeni semptomlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte delta varyantının yeni belirtileri.

Hindistan'da son koronavirüs dalgasının neden olduğu yıkım, milyonları kaos ve paniğe sürükledi. Önlemlerin alınmasındaki gevşeklik ve ihmal, koronavirüs vakalarının sayısındaki artışın arkasındaki iki temel neden olsa da ortaya çıkan yeni varyantlar da tahribata katkıda bulundu.

Birçok kişi şu anda kısmi bir normalliğe geri dönerken, uzmanlar, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Endişe Varyantı" olarak sınıflandırılan delta varyantı ile ilişkili yeni semptom yelpazesinden endişe duyuyorlar.

DELTA VARYANTI NEDİR?

Koronavirüs enfeksiyonlarının delta varyantı veya B.1.617.2 mutasyonu, üçüncü, süper bulaşıcı bir suş oluşturmak üzere iki mutasyonunun birleşmesini ifade eder. B.1.617 varyantı, iki ayrı virüs varyantından, yani E484Q ve L452R'den mutasyonlar içerir. Genom dizilimi ve numune testi yardımıyla, Hindistan'daki ilk çift mutasyon vakası Maharashtra eyaletinde teşhis edilmiştir. Daha önceki laboratuvar sonuçları, Aralık ayından bu yana E484Q ve L452R mutasyonlarında keskin bir artış olduğunu bildirmiştir.

Delta varyantının diğer iki mutasyondan, E484Q ve L452R'den gelen genetik kodu taşıdığı göz önüne alındığında, insan bağışıklık sistemine girmesi ve organları istila etmesi daha da kolay hale geliyor. Ek olarak, yeni varyantlar spike proteinin yapısını değiştirme eğiliminde olduğundan, kendisini insan konakçı hücrelerine bağlamada daha etkilidir ve hızla çoğalarak orijinal bir koronavirüs türünden daha fazla hasar verir.

DELTA VARYANTININ YENİ BELİRTİLERİ

Hafif koronavirüs enfeksiyonlarında, ateş, öksürük, yorgunluk ve koku ve tat alma duyusu kaybı en yaygın semptomlardan bazıları olmaya devam etmektedir, ancak varyantların katılımı nedeniyle bazı yeni semptomlar ortaya çıkmıştır.

Uzmanlara göre delta varyantına yakalanan kişiler daha çok kötü bir soğuk algınlığına benzeyen semptomlar yaşarlar. İnsanlar bir çeşit mevsimsel soğuk algınlığına daha ağır bir şekilde yakalandıklarını düşünebilir.

Orijinal koronavirüsün aksine, özellikle Hindistan'da yakalanan genç yaşta kişilerin çoğu hafif de olsa belirti yaşadığını bildirmiştir. Öte yandan uzmanlar, delta varyantına yakalanan genç yetişkinlerin kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Araştırmalara göre, delta varyantı ile ilişkili en yaygın semptomlar baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olarak öne çıkarken, Alfa (Kent) varyantından yüzde 40 daha fazla bulaşıcı ve hastaneye yatış riskini artırıyor gibi görünüyor.