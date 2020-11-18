Koronavirüs geçiren 5 hastadan biri yine virüs kapıyor

Daha önce koronavirüs taşıyan beş hastadan birinin kanında 50 gün sonra tekrar koronavirüs görüldüğü ortaya çıktı.

Koronavirüsü atlatan hastaların bazılarında, aylar sonra dahi virüsün yeniden ortaya çıktığına dair araştırmalarda somut bulgular elde edildi.

50 GÜN SONRA YENİDEN NÜKS EDEBİLİYOR

İtalya’da yapılan araştırmada, koronavirüse yakalanan beş hastadan birinde semptomların 50 gün sonra tekrar görüldüğü açıklandı. Açıklama, Agostino Gemelli Irccs Üniversitesi Poliklinik Vakfı'nın koronavirüs sempozyumu sonrası yapıldı.

İtalyan La Repubblica’nın American Tıp Derneğinin yayını Jama’ya dayandırdığı haberine göre, Nisan ayından Haziran ayına kadar 176 kişiyle yapılan araştırmada hastalar detaylı bir şekilde incelendi.

"İYİLEŞEN HASTA TAKİBİ ÇOK ÖNEMLİ"

Törende konuşan Katolik Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü ve Gemelli Polikliniği Laboratuvar ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü direktörü Profesör Maurizio Sanguinetti, koronavirüsü taşıyan hastaların iki gün üst üste negatif, üç gün art arda ateşinin olmaması ve diğer semptomlarda iyileşme tespit edildikten sonra hastalar incelenmeye devam edildiğini söyledi.

VİRÜS, YÜZDE 19'DA YENİDEN GÖRÜLÜYOR

Açıklamada, koronavirüs tanısından elli gün sonra gerçekleştirilen testte hastaların yüzde 19’unda virüs tekrar görüldüğü belirtildi.

Sadece hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalığı olan ileri yaşta bir kişide 16 ve 39 gün sonra pozitif veren testler hakkında Maurizio Sanguinetti, "Bu çalışma koronavirüsten iyileşen hastaların doğru bir takibinin yapılmasının yararlılığını, iyileşen hastaların önlemleri uzun bir süre daha bırakmamalarını ve izolasyonlarına dikkat etmeleri tezini doğruluyor" ifadelerini kullandı.