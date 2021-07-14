Koronavirüs geçiren 6 kişiden 1'inin kalp atış hızında değişiklik oluyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, koronavirüsün kalp atış hızını bozabildiğini ve bazı hastaların koronavirüsü atlattıktan aylar sonra normal kalp atış hızlarına geri döndüğünü ortaya koydu.

Birçok araştırma, koronavirüsün etkilerinin uzun süre devam ettiğini göstermiştir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise koronavirüse yakalanan 6 kişiden 1'inin kalp atış hızında değişiklik olduğunu ortaya koydu.

Salgının başlangıcından bu yana neredeyse her şey gibi, cevapları sağlamaktan sorumlu olacak tek şey zaman. Araştırmacılara göre, koronavirüse yakalanan 6 kişiden 1'i düzensiz kalp atışı ile karşı karşıya kalıyor ve buna ilk semptomlarınızı yaşadıktan sonra en az 4 ay boyunca düşük enerji seviyeleri eşlik ediyor.

Akıllı kalp hızı izleme cihazlarına dayanan araştırma verilerine göre, bazı katılımcıların virüse yakalandıktan sonra normal kalp atış hızlarına dönmesinin birkaç ay sürdüğü tespit edildi.

Cihazlar, katılımcıların hastalıktan önce, hastalık sırasında ve iyileşme sırasında takip edilmesini sağladı. Araştırmada toplamda 234 pozitif koronavirüs hastası ve negatif test edilen 641 katılımcı yer aldı.

ŞİDDETLİ VAKALARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Çalışma ayrıca, öksürük ve nefes darlığı gibi ciddi koronavirüs semptomları olan katılımcılarda sorunların daha yaygın olduğunu gösterdi.

Koronavirüse yakalanan insanlar dinlenme, uyku ve fiziksel aktivite sırasında kalp atış hızlarına geri dönmekte oldukça yavaştı. Koronavirüs pozitif olan bireyler başlangıçta geçici bradikardi (yavaş kalp atış hızı) yaşadı. Bunu normale dönmeyen uzun süreli taşikardi (dakikada 100 atımın üzerindeki kalp atış hızı) izledi.

Bu kalp sorunlarının daha çok genç kadınlarda görüldüğünü söyleyen araştırma yazarları, bu durumun postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) olarak bilinen şeyin semptomlarına benzediğini ve baş dönmesi gibi farklı belirtilerin de ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Öte yandan bu soruna neden olabilecek birkaç farklı alt neden de olabileceğini belirten uzmanlar, bunlardan birinin virüsün kalp üzerindeki etkisi olabileceğini iddia ediyor. Ancak genel olarak miyokardit oranlarının yüzde 1'den az olduğu göz önüne alındığında, vücutta oluşan inflamatuar durumla daha fazla ilgisi olduğu düşünülebileceğini ifade eden uzmanlar, durumun virüsün vücutta olup olmadığına bakılmaksızın devam edebileceğini belirtti.