Koronavirüs geçirenler aşı olacak mı? Covid-19 atlatanlara aşı yapılacak mı?

Koronavirüs geçirenler aşı olacak mı? Covid-19 atlatanlara aşı yapılacak mı?

Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği aşıların analizi tamamlandı. Birkaç güne Sinovac aşısı vatandaşlara vurulmaya başlanacak. Ancak koronavirüs geçirenler de aşı olacak mı? sorusu merak ediliyor.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları dünyanın her yerinde artmaya devam ediyor.

Dünyada toplam vaka sayısı 91.6 milyona ulaşırken Türkiye'de ise 2.35 milyon vatandaş koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsü atlatarak sağlığına kavuşan 2.22 milyonun aklında tek bir soru var: Covid-19 geçirenler aşı olacak mı?

Çin'den 3 milyo doz sipariş edişen koronavirüs aşılarının gerekli analizleri tamamlandı. Bu hafta başlayacak olan aşı uygulamalarında sağlık çalışanlarına, kronik hasta ve 65 yaş üstü vatandaşlara öncelik tanınacak.

Peki koronavirüsü atlatanlar aşı olacak mı? İşte detaylar..

KORONAVİRÜS ATLATANLAR AŞI OLACAK MI?

Son dönemde merak edilen konuların başında, "Koronavirüsü atlatan bir kişinin aşı olmasına gerek var mı?" sorusu geliyor.

Sinovac aşılarının uygulanmaya başlanması için harekete geçildi ve randevu sistemleri kullanıma açıldı. İlk etapta 3 milyon doz sipariş edilen aşının öncelik sırasına göre yapılması planlandı.

Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülecek.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Riskli grupta yer alan kişilerin, koronavirüsü geçirse bile aşı olması gerekecek.

COVİD-19 GEÇİRENLERİN AŞI OLMASI GEREKİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs atlatan hastaların aşı olması gerekliliği konusuna dair açıklamalarda bulundu.

Antikor üreten kişilerin aşı olması ertelenebilir diyen Tezer, "Eğer bir kişide Covid-19 geçirdikten sonra bağışıklık yanıtı oluşmuşsa, aşı olmasına gerek kalmayabilir. Bu durumda kişinin aşı yaptırmasına gerek olmaz. Sağlık Bakanı da açıklamıştı; 6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlara aşının yapılmayacağını. Hastalığı geçirdiniz, 6 ay sonra bağışıklık, antikor yanıtınız düşebilir, bunu biliyoruz. O dönemde kişinin bağışıklık yanıtının durumuna bakarak, aşı olabilirsiniz.

Ayrıca kişilerin 2'nci ya da 3'üncü kez hastalığa yakalanmalarında bağışıklık sistemlerinin aşırı uyarılmasıyla ağır geçtiğini biliyoruz. Bütün virüsler için geçerlidir bu. Ne kadar yüksek oranda yoğun bir şekilde alırsanız, hastalığı o kadar ağır geçirebiliyorsunuz. Temas miktarınız, süreniz hastalığı ağır geçirmenize de etkili olan diğer faktörlerdir" ifadelerini kullandı.