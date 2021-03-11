Koronavirüs geçirenlere MIS-A uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, yetişkinlerde koronavirüs geçirdikten birkaç ay sonra yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ishal belirtileriyle ortaya çıkan MIS-A sendromuna karşı uyardı.

Koronavirüs geçiren çocuklarda hastalıktan bir süre sonra ciddi tablolara yol açabilen MIS-C sendromunun bir benzerine yetişkinlerde de rastlandı.

Ekim 2020'de ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından tanımlanan 'Multisistem Inflamatuar Sendrom' (MIS-A) vakalarına kendi hastanelerinde rastladıklarını söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şimdilik hastalığın çok yaygın olmadığını ve tedavi edilen hastaların sorunsuz iyileştiğinin altını çizdi.

"GENÇ YAŞ GRUBUNDA ORTAYA ÇIKIYOR"

MIS-A sendromunun yüksek ateş, halsizlik, tansiyon düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıktığını ve vücutta birçok yeri etkileyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Yavuz, şu an için hastalığın çok nadir görüldüğünü söyledi.

Zamanında tedavi edilmezse hastalığın ağırlaşabileceğini belirten Yavuz, sendromun daha çok gençlerde ortaya çıktığına dikkat çkerek, "Koronavirüsü ağır ya da hafif geçirmiş olması fark etmiyor. Genelde çok yaşlılarda da görmüyoruz. Daha genç yaş grubundaki hastalarda görüyoruz. Hafif de olsa Kovid geçirdikten birkaç ay sonra çok yüksek ateş, aşırı inflamatuar yanıt dediğimiz inflamatuar parametrelerinin artmış olduğu, ishalin de eşlik edebildiği hastalar. Çünkü gastrointestinal sistem de (sindirim sistemi) etkilenebiliyor bu hastalıktan. Bazılarında ise kalp etkilenebiliyor" ifadelerini kullandı.

En önemli belirtilerin yüksek ateş, halsizlik ve tansiyon düşüklüğü olduğunu belirten Yavuz, koronavirüs geçirdikten sonra bu belirtileri olan kişilerin mutlaka hekime başvurması gerektiğini söyledi. Tedavide antiinflamatuar ilaçlar başta olmak üzere birçok seçeneğin olduğunu ifade eden Yavuz, gerekli tedavi sağlanmazsa, hastalığın kalbe ve karaciğere zarar verebileceğini söyledi.