Koronavirüs geçirenlerin dörtte biri zihinsel sorunlar yaşıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs geçiren hastaların en az 4'te birinin, teşhisin ardından bir süre zihinsel problemler yaşamaya devam ettiği açıklandı.

Koronavirüsün insan vücudunda meydana getirdiği kalıcı hasarlardan birinin de zihinsel sorunlara neden olduğu tespit edildi.

HASTALARIN YÜZDE 24'Ü UZUN KOVİD'İ YAŞIYOR

New York'taki Mount Sinai hastanelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırma, hastaların yüzde 24'ünün "uzun kovid" olarak tanımlanan semptomları gösterdiğini ve iyileştikten aylar sonra sağlık sorunları yaşamaya devam ettiğini gösterdi.

YAŞIYORAYLAR SÜREN ZİHİNLER PROBLEMLER

Araştırma, bu hastaların hafıza, çoklu görevleri yerine getirme, düşünme hızı ve dikkat sağlama gibi zihinsel becerilerde yaşadıkları sorunların, teşhisin ardından 7 aydan fazla devam ettiğini açığa çıkarttı.

YENİ HATIRA YOK, ESKİLERİ DE YİTİYOR

Hastaların yaşadığı en yaygın sorunun, yeni hatıralar yaratamamak ve eski hatıraları geri çağıramamak olduğu da vurgulandı.

YAŞLA YA DA HASTALIĞIN ŞİDDETİYLE ALAKASI YOK

Araştırmanın yazarları, uzun süreli zihinsel problemlerin, hastaların yaşları ve hastalığın şiddeti ile bağlantısının bulunmadığını belirterek, zihinsel beceri testlerinin, hastaların yaşından bağımsız olarak Kovid-19 bakımının standardı haline getirilmesini önerdi.

HAFİF GEÇİRENLER DE ZİHİNSEL SORUNLAR YAŞIYOR

Amerikan NBC kanalına konuşan Northwestern Tıp Merkezi yetkilisi Dr. Igor Koralnik, "Araştırma sonuçları, bizim sahada gördüğümüz durumu doğruluyor. Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanlarda da hastalığı hafif geçirenlerde de zihinsel problemler görülüyor." ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS SONRASI BİLİNMEZLİK

Koralnik, hastalığı hafif geçiren gençlerde bu problemlerin neden ortaya çıktığını ve ne zaman iyileşeceklerini bilmediklerini, ancak bazı hastaların zihinsel problemleri nedeniyle kendilerine bakamayacak duruma geldiklerini dile getirdi.