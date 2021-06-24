Koronavirüs gençlerde damar hasarına neden oluyor

Koronavirüsün genç hastalarda damar hasarlarına neden olabildiğini ifade eden Dr. Özgür İnce, bu hasarın sonucunda damar tıkanmaları ve şeker hastalığı gibi sorunların ortaya çıkabildiğini söyledi.

Koronavirüsü atlattıktan aylar sonra da enfeksiyona bağlı birçok sağlık sorunu gelişebiliyor.

Koronavirüs enfeksiyonunun damar iç duvarında endotel tabakasında çok ciddi hasarlara neden olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, bu hasara bağlı olarak vücutta pıhtılaşmalar hangi organda hasar fazlaysa o organda hastalıklara neden olabildiğini söyledi.

Bu hasarın en fazla akciğerde görüldüğünü kaydeden İnce, "Ama beyin hastalıkları, beyin damar tıkanmaları, kalp damarındaki tıkanmalar olabiliyor. Kardiyoloji bölümümüz koronavirüsden sonra genç hastalarda dahi kalp damar tıkanmaları, kalp krizleri görmeye başladı." şeklinde konuştu.

"HASTALIĞI ATLATTIK BİTTİ DEMEYELİM"

Koronavirüsü atlattıktan sonra akciğer embolilerinin (akciğer damar tıkanması) çok sık görüldüğünü ifade eden İnce, gençlerde bacak damarı tıkanması yaşayanların ve pankreası bozularak şeker hastası değilken şeker hastası olanların olduğuna dikakt çekerek, "Koronavirüs hastalığı çok ciddi bir damar hasarı yapıyor. O yüzden hastalığı atlattık bitti, akciğer tutulumumuz olmadı artık her şey bitti demeyelim kan sulandırıcılarımızı, kandaki pıhtı değerlerimizi ölçtürmeye devam edelim. Profesyonel bir hekimimizle irtibat halinde olarak bu önümüzdeki 3-5 ayı daha detaylandırarak devam etmemiz gerekmekte.” ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA AŞI OLUNMALI"

"Hastalığı geçirdim aşı olmama gerek yok" gibi bir düşüncenin de yanlış olduğunu vurgulayan, antikor testleri ile de isteyenlerin korunma durumlarını öğrenebileceğini dile getiren İnce, aşı sürecinin çok hızlı tamamlanmasının koronavirüsle mücadelede çok önemli olduğunu belirterek, "Toplumumuzun yüzde 70-80'ini aşıladığımız zaman hep birlikte daha rahat günler göreceğiz. Hastalığı geçirenlerde biliyorsunuz antikor dediğimiz savunma hücreleri oluşmuş oluyor. Ve ‘ben hastalığı geçirdim nasıl olsa, daha geçirmem, aşı olmamada gerek yok' şeklinde düşünmemeliyiz. İnsanlardan ricamız şu hastalığı geçirsek de o antikorlar bizi maksimum 6 aya kadar koruyabiliyorlar. Ama antikorumuz olsa bile fazla antikor göz çıkarmaz mutlaka aşıları olmalıyız. Antikoru olan da olmayan da aşı hakkı geldiyse mutlaka aşısını olsun. Çünkü o antikorlardan ziyade bizi aşıların oluşturacağı antikorlar daha uzun süre ve daha kuvvetli koruyacaktır.” diye konuştu.