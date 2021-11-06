Koronavirüs görme sinirlerini etkiliyor

Son araştırmalarda koronavirüsün görme yetisinde de hasar bıraktığına ilişkin bulgular görüldüğünü belirten Prof. Dr. Alper Şener, hastalığın görme sinirlerindeki iletim hızını azalttığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs enfeksiyonunun her geçen gün yeni bulgularının ortaya çıktığını söyledi.

Aşılanmayan ya da eksik aşılanan kişilerde salgının yeni belirtilerinin saptandığını belirten Şener, salgının başında koronavirüs görülen kişilerin gözlerinde kızarıklık ve sulanma olduğunu ancak daha sonra bunların artık gözde hasar bırakacak şekilde görme sinirini etkilediğinin anlaşıldığını söyledi.

"AŞILAR SEMPTOMLARDAN DA KORUYOR"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan ve solunum güçlüğünün artması nedeniyle hastanede tedavi altına alan, bir süre sonra sağ gözünde görme kaybı yaşayan hasta hakkında konuşan Şener, "Hastamız tek doz aşı olmuş. Tek gözünde yüzde 50 görme azalması var. Bu görme yetisinde oluşan azalmanın geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Yorum yapmak için erken. Tedavi süreci devam ediyor. Bu vakada da aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Koronavirüs aşıları kişileri sadece virüsten değil, hastalık sonrası oluşabilecek semptomlardan da koruyor." ifadelerini kullandı.

GÖZ KESKİNLİĞİNİ AZALTIYOR

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra görme yetisinde sorun yaşayan hasta sayısının hızla arttığını ve bu konuda bir bilimsel çalışma yürüttüklerini belirten Şener, PCR testi negatifleşmiş, izolasyon süresi bitmiş hasta grubunda görme ile ilgili bir sıkıntısı olmayan kişilerde görme siniri iletim hızına baktıklarını ve bunların yüzde 30 azalmış olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Hastaların koronavirüse yakalanmadan önceki kadar keskin görmediklerini söylediğini ifade eden Şener, "Bu görme kaybı, ya göz sinirini besleyen damarlarda pıhtı oluşmasından ya da virüsün tek başına göz sinirini tutmasından kaynaklanıyor. Sorunun virüsün göz sinirlerini tutmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hastalarımız erken dönemde bu sağlık sorununu fark etmiyor." şeklinde konuştu.