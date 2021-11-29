Koronavirüs gözü de etkiliyor

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş; koronavirüsün gözü de etkilediğini söyleyerek, "Koronavirüs geçiren kişilerde gözde kırmızılığa rastlanıyor" dedi.

Son 2 yıldır mücadele ettiğimiz koronavirüsün (Covid-19), birçok organı etkilediği gibi gözde de olumsuz etkilerine rastlandı.

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, yaptığı açıklamada, koronavirüsü ilk tespit eden kişinin göz hekimi olduğunu hatırlattı.

"KORONAVİRÜS GÖZÜ DE ETKİLİYOR"

Koronavirüsün gözü de etkilediğini kaydeden Ataş, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs hastalığı ilk başta 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktı. İlginçtir ki bunu ilk tespit eden bir göz hekimidir. Bunun yeni bir hastalık olduğunu, normalden farklı olduğunu, insanlarda ateş, nefes darlığı ve öksürükle seyredip çok ciddi solunum sıkıntıları ile ölüme yol açtığını bildirdi.

"ÜST SOLUNUMA BAĞLI OLARAK GÖZLERDE DE SULANMA VE YAŞARMA GİBİ SEMPTOMLAR OLUYOR"

Koronavirüs özellikle solunum yolu hastalığıdır. Solunum yolunun tutarak bir gribal enfeksiyon gibi ateş, öksürük ve nefes darlığı, ileri evrelerinde ciddi solunum yetmezliklerine neden oluyor ve birçok organı etkiliyor. Böbrek yetmezliğine yol açıyor. Pıhtı atmasına ve ölüme yol açan çok ağır tablolara yol açıyor.

Bütün organları etkilediği için göz de bunlardan etkileniyor. Göz de üst solunum yoluyla yakın olduğu için koronavirüs geçiren kişilerde üst solunum yoluna bağlı olarak gözlerde de sulanma ve yaşarma gibi semptomlar oluyor. Gözde kırmızılık da bu hastalıkta rastlanılan bir şey. Hatta bazı yayınlar da bunun ilk koronavirüs bulgusu olduğunu gösteriyor."





"RETİNADA KANAMALAR YAPABİLMEKTE, POTİK SİNİRİ ETKİLEYEREK PAPİLLİT YAPABİLMEKTEDİR"

Ataş, "Koronavirüs, konjonktivit dışında gözün birçok organını da etkileyebiliyor. Retinada küçük kanamalar yapabilmekte, optik siniri etkileyerek papillit yapabilmektedir. Onun dışında gözle ilgili olarak üveit dediğimiz tablolar var, onlara yol açabilmektedir. Çok ağır vakalarda çevre dokulardan ve sinüslerden oluşan hastalıklarda bazen göze yayılabilmektedir. Hastalığı geçirdikten sonrada gözde kuruluk gibi yan etkiler uzun dönemde hastalar zaman zaman bildirmektedir. Bazen gözde damar tıkanıkları oluşabiliyor." dedi.