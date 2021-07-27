Koronavirüs hakkında yanlış bilgilerin başlıca yayıcısı belli oldu

New York Times, internette aşı karşıtı paylaşımlar üzerine bir araştırma yayınladı. Araştırmada, bu paylaşımları yapan kişilerin başında Joseph Mercola isimli alternatif tıp savunucusu yer aldı.

ABD’nin yayın organlarından New York Times, sosyal medyada yer alan aşı karşıtı yazılarının nereden çıktığına dair bir araştırma yayınladı.



Araştırmada, ABD'de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi’nin (CCDH) sosyal medyada aşı karşıtı mesajların yüzde 65’ini 12 kişinin oluşturduğuna değinilirken, bu isimlerin başının Florida'da yaşayan Joseph Mercola adlı alternatif tıp savunucusu ve osteopatik hekimi olduğu ifade edildi.

''BAŞLICA YAYICI''

New York Times, Florida'da yaşayan Joseph Mercola adlı alternatif tıp savunucusu ve osteopatik hekiminin, araştırmacılar tarafından "çevrimiçi koronavirüs yanlış bilgilerinin başlıca yayıcısı" olarak tanımlandığını aktardı.

AŞI HAKKINDA ŞÜPHE UYANDIRAN 600’DEN FAZLA MAKALE

Gazeteye göre, "düzinelerce çalışanı olan ve internet konusunda bilgili bir girişimci" olan Dr. Mercola’nın Facebook'ta koronavirüs aşıları hakkında şüphe uyandıran 600'den fazla makale yayınladığı belirtildi.



Mercola'nın yazdığı gönderilerin genel olarak aşının işe yaramadığını belirtmekten ziyade aşı güvenliği hakkında sorular içerdiğini belirten NY Times, Facebook ve Twitter’ın Mercola'nın bazı gönderilerine “dikkatli olun” etiketi koyduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) direktörü Imran Ahmed, "İnsanları kendi kölesi haline getirmek için ustaca ve acımasızca kullandığı sosyal medya ona yeni bir hayat verdi" dedi.

''BÖYLE ADLANDIRILMAM OLDUKÇA TUHAF''

‘'Yanlış bilgilerin başlıca yayıcısı’' olarak nitelenmesinin ardından NY Times’a e-posta gönderen Mercola, “Böyle adlandırılmam oldukça tuhaf” dedi.

Bazı gönderilerinin yalnızca yüzlerce kişi tarafından beğenildiğini söyleyen Mercola, “Bu kadar az kişinin beğendiği gönderiler Biden’ın milyarlarca dolarlık aşı kampanyasına nasıl zarar verebilir” diye konuştu.



Mercola ayrıca, "D vitamini ve koronavirüs riskiyle ilgili hakemli bir yayının baş yazarıyım ve tıbbi araştırmamı paylaşarak halkı bilgilendirmeye hakkım var" dedi.