Uzun bir süredir hayatımızda olan koronavirüs salgınından kurtulmak için, tüm dünya aşılanıyor. Aşı dışında da hasta olanlara bazı ilaçlar veriliyor. Peki, Koronavirüs haplarını kimler alabiilir?

2019 yılının son aylarında Wuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, hayatımızdan çıkmadı.

2020 yılı daha ağır geçerken, aşının bulunmasıyla birlikte 2021 yılı biraz daha rahat geçti diyebiliriz.

Tüm dünya aşılama ile virüsten kurtulmaya çalışırken, aşı dışında da bazı haplar piyasaya sürülmeye başlandı.

Avrupa Birliği (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer ve Paxlovid ile Merck'in ürettiği Molnupiravir haplarının üye ülkelerde kullanılmasını tavsiye etti.

Bunun üzerine, "Koronavirüs haplarını kimler, ne zaman alabilir?" sorusu gündeme gelmeye başladı.

Peki, Koronavirüs haplarını kimler, ne zaman alabilir? İşte yanıtı...

KORONAVİRÜS HAPLARINI KİMLER KULLANABİLİR?

Avrupa'da Lagevrio adı altında altında piyasaya sürülecek olan iki ilacın yüksek riskli koronavirüs hastalarında hastaneye yatış veya ölüm olasılığını azalttığı tespit edildi.

Semptomların ortaya çıkmasından kısa süre sonra hapların alınması gerekiyor.

KORONAVİRÜS HAPLARINI KİMLER KULLANAMAZ?

Bununla birlikte yaptırılan koronavirüs testinin pozitif çıkması, ilacın doğrudan alınabileceği anlamına gelmiyor.

Hastalığın sadece orta ve hafif derecede geçirilmesi durumunda ilaçlar alınabiliyor. Ağır vakalarda ilaçların alınması tavsiye edilmiyor.

Yaşlılar ve hastalığa karşı daha savunmasız kılan kalp, kanser veya diyabet gibi diğer sağlık sorunlarına sahip kişilerin hapları alabileceği belirtiliyor. Ancak çocuklaarın alınması önerilmiyor.

Ayrıca hamile kadınlarda da doğumda risk oluşturmasından dolayı kullanımına izin verilmiyor.

Pfizer'ın ürettiği ilaç ise ciddi böbrek veya karaciğer sorunları olan hastalar için önerilmezken, başka ilaçları kullanmak zorunda olan kişilerin alması doğru bir seçenek olarak görülmüyor.

İLAÇLAR NE ZAMAN KULLANILMALI?

Haplara semptomların hissedildiği ilk beş gün içinde başlanması gerekiyor. Öksürük, baş ağrısı, ateş, tat ya da koku alamama ve kas ağrıları hastalığın başlıca semptomları olarak kabul ediliyor.