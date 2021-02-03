Koronavirüs hastalarında öksürüğün kontrol altına alınması kritik önem taşıyor

Öksürüğün vücut direncinin düşmesine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Başar Cander, öksürüğün en erken şekilde tedavi edilmesi ve kontrol altına alınmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

Öksürük şikayetiyle gelen bir hastaya çok farklı şekillerde tedavi uygulayabildiklerini ifade eden Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, koronavirüste semptomatik tedavinin daha belirleyici olduğunu, bu amaçla öksürük refleksini baskılayacak tedavilerle öksürüğü kontrol altına aldıklarını belirtti.

"ÖKSÜRÜK, TEDAVİYLE KONTROL ALTINA ALINMALI"

İlk günden itibaren koronavirüs hastalığının en önemli belirtilerinin başında kuru öksürüğün geldiğine dikkat çeken​​​​​​​ Prof. Dr. Cander, vakaların hastalık seyrinde en önemli noktanın vücut direnci olduğunu söyledi. Koronavirüs karşısında vücut direncinin güçlü olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Cander, "Siz farkında bile olmadan bir şekilde virüse muhatap kalmış olabiliyorsunuz. Vücudunuzun o virüsü yenebilmesi için vücut savunma mekanizmasının güçlü olması lazım. Güçlü vücut sistemini sağlayacak şeylerin başında ise düzenli hayat, uyku düzeni, sağlıklı beslenme ve spor yapmak geliyor." dedi.

Prof. Dr. Cander, kalp ve böbrek gibi kronik rahatsızlıklar geçiren koronavirüs hastalarının vücut dirençleri zayıf olduğu için bu savaştan galip ayrılmasının zorlaştığını belirterek "Akşam öksüren ve uyku düzeni bozulan birisinin vücut direnci düşebiliyor. Öksürük gece sık sık yaşanıyor ve kontrol altına alamıyorsanız, bu durum koronavirüs gibi viral hastalıklarda çok büyük problemler yaratıyor. Eğer ciddi rahatsızlıklar yaşamış biriyseniz vücut direnciniz düşmeden bunu tedaviyle kontrol altına almanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün daha çok ağız ve burun yolu ile damlacık enfeksiyonuyla bulaşan bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Cander, pozitif olan biri kişinin öksürmesinin aynı ortamda bulunan diğer kişilerin virüse maruz kalma oranını artıracağını söyledi.

Koronavirüs hastalarında öksürüğün kontrol altına alınmasının önemli bir tedavi metodu olduğuna işaret eden Cander, öksürüğün ateşli olan dönemi takiben 1-2 günlük süreç içerisinde ortaya çıktığını ve giderek arttığını söyledi.

Hastaların çoğu zaman iyileştiğini kaydeden Cander, "Hastalığın çoğunu atlatmış olsa bile öksürük daha uzun süre devam edebiliyor. Çünkü öksürük geç iyileşen bir mekanizma olabiliyor. Çevremizden de gözlemlediğimiz kadarıyla koronavirüs sürecinde hastalar öksürüğü 'kendilerini çok rahatsız eden bir semptom' olarak ifade ediyor. Bir hasta öksürük şikayetiyle geldiğinde üzerine çok farklı şekillerde gidebiliyoruz ancak koronavirüs gibi hastalıklarda semptomatik tedavi daha belirleyici oluyor. Bu amaçla öksürük refleksini baskılayacak tedavilerle öksürüğü kontrol altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINMASI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Koronavirüs sürecinde öksürüğün yeterli bir şekilde tedavi edilemediğinde hastada efor kapasitesinde düşme yaşanabileceğine ve astım gibi kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın seyrinin ağırlaşabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Cander, "Sürekli öksürmeden dolayı insanlar normal yaşam düzenlerini kaybedebiliyor. Bu hem uykusuzluğa hem de vücut dirençlerinin düşmesine sebep olabiliyor. Semptomların en erken şekilde tedavi edilmesi ve kontrol altına alınması kritik bir önem taşıyor." uyarısında bulundu.

Koronavirüs ve gribal enfeksiyonu tamamen birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını ifade eden Cander, ek semptomların, hastalığın seyri ve şu andaki tabloların ikisini birbirinden ayırmamıza yardımcı olabileceğini belirtti.

Koronavirüsü de üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başladığı için gribal enfeksiyonlardan çok fazla ayırmanın mümkün olmadığını belirten Cander, "Koronavirüste balgamlı öksürük beklemiyoruz, daha çok kesik ve kuru öksürük şeklinde oluyor. Kişinin etrafında birisi koronavirüs olmuşsa, buna eşlik eden tat ve koku alma kaybı varsa bunun koronavirüs olduğunu düşünüyoruz. Daha önce akciğer hastalığıyla ilgili problem yaşamış insanlar koronavirüse karşı daha fazla dikkat etmeliler. İleriki yıllarda bu rahatsızlığı geçirmiş hastaların akciğerleri üzerinde, koronavirüsün bıraktığı etkileri daha net bir şekilde görebileceğiz. Ancak şimdilik gördüğümüz kadarıyla akciğerlerde bazı genişleme yani akciğerin elastiğinde azalma gibi bazı problemlere sebep olabiliyor. Koronavirüs hastalarında bu şekilde kalıcı etkiler görülebiliyor." şeklinde konuştu.