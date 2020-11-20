Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? Koronavirüsü atlatan biri tekrar hasta olabilir mi?

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? Koronavirüsü atlatan biri tekrar hasta olabilir mi?

Bir yıla yaklaşan pandemi süresi içerisinde hayatını kaybedenlerin yanı sıra bu hastalığa yakalanıp kurtulan vakalar da görüldü. Koronavirüsü atlatanlar, ikinci kez virüs bulaşma riskini merak ediyor.

İyileşen koronavirüs hastalarına virüsün ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorular her gün yeniden gündeme geliyor.

Uzmanlar her ne kadar hastalığa tekrar yakalanma ihtimalinin düşük olduğunu söylese de yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çiziyor.

KORONAVİRÜS İKİNCİ KEZ BULAŞIR MI?

Koronavirüsün duyulduğu ilk günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları tarafından gerek hastalığın tedavisi gerekse aşı çalışmalarına ilişkin binlerce çalışma yürütüldü.

Bu çalışmalar sayesinde virüsle ilgili her gün yeni bilgilere ulaşılıyor. Hastalığı atlatan kişilerin tekrar koronavirüsle karşılaşıp karşılaşmayacağı ise henüz net bir cevabı bulunamayan sorular arasında.

Çin'in Wuhan kentinden çıkan virüsün yapısında ara ara değişiklikler oldu, küçük mutasyonlar geçirdi. İlk baştaki virüsün türevi olan mutasyon, geçirmişi olan ikinci başka virüslere tekrar enfekte olunduğu görüldü.

Hastalığı geçirmiş de olsak iyileşmiş de olsak karşılaşmamış da olsak mutlaka mesafe ve maskeye her halükarda dikkat etmemiz gerekiyor.

İYİLEŞEN HASTA TEKRAR ENFEKTE OLABİLİR Mİ?

Dünya genelindeki istatistiklere bakıldığında ikinci kez koronavirüse yakalanan vakalar görmek mümkün fakat bu sayı oldukça düşük.



Ancak bu risk kişilerin bağışıklık sistemi, maruz kaldıkları virüs oranı ve taşıdığı kronik hastalıklar gibi birçok detaya göre artıyor veya azalıyor. Koronavirüs'ün sürekli olarak mutasyon geçiriyor olması da bu riski artıran diğer bir faktör olarak tanımlanıyor.

Koronavirüs'e ikinci kez yakalanma riski durumu ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ), Koronavirüs'ü yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin 'tam bir cevabın' bulunmadığını, bu konuda araştırmaların 'aktif şekilde' devam ettiğini bildirdi.