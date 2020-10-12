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    Koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı

    Koronavirüsün bulaşıcılığı üzerine yapılan araştırmada, virüsün banknot, telefon ekranı ve paslanmaz çelik üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 02:13
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    Koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı

    Avustralya Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'nun bulguları, koronavirüsün yüzeylerde sanıldığından daha uzun süre enfekte etme özelliğini kaybetmediğini ortaya koydu.

    28 GÜN KALIYOR

    CSIRO'nun araştırması, yeni tip koronavirüsün "oldukça güçlü" olduğunu, cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde, neredeyse oda sıcaklığı olan 20 derecede 28 gün kalabildiğini gösterdi.

    Sonuçları "Virology Journal" dergisinde yayımlanan araştırmada, virüsün daha yüksek sıcaklıklara daha kısa süre dayandığı, bazı yüzeylerde 40 derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılık özelliğini yitirdiği gözlendi.

    Koronavirüsün ayrıca pürüzsüz yüzeylerde daha uzun süre kaldığı, kumaş gibi pürüzlü yüzeylerde 14 gün geçtikten sonra bulaşıcılık özelliğine sahip virüse rastlanmadığı görüldü.

    Koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı #1

    "GERÇEKTE YÜZEYLERDE NE KADAR UZUN SÜRE KALDIĞINI BELİRLEMEK DOĞRU ÖNGÖRMEMİZİ SAĞLAR"

    CSIRO Başkanı Dr Larry Marshall, "Virüsün gerçekte yüzeylerde ne kadar uzun süre kaldığını belirlemek, yayılımını daha doğru öngörmemizi ve azaltmamızı, halkımızı korumakta daha iyi iş çıkarmamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

    Araştırma kapsamında yürütülen deneylerin, ultraviyole ışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla karanlıkta yürütüldüğü belirtildi. Güneş ışığının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

    Daha önce yapılan laboratuvar çalışmaları, koronavirüsün, banknotlar ve cam yüzeylerde 2 ila 3 gün, plastikte ve paslanmaz çelikte 6 güne kadar kalabildiğini ortaya koymuştu.

    Koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı #2

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