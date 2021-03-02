Koronavirüs inmeye neden olabiliyor

Uzmanlar, koronavirüs enfeksiyonunun kanda pıhtılaşmaya ve inmeye kadar varabilecek büyük nörolojik sorunlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Koronavirüs enfeksiyonu sırasında görülen tat ve koku kaybı gibi norolojik belirtilerin yanısıra inmenin de görülebileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, enfeksiyon sonucu ortaya çıkan damar hastalıklarının koronavirüsün sebep olduğu pıhtılaşmaya meyil nedeniyle yaşandığını, dolayısıyla inmeye de neden olabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Üre, beyin damar hastalıkları hakkında bilgi vererek tedavi yöntemlerini anlattı.

İNME BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

İnme, en sık görülen beyin damar hastalığı olmasının yanı sıra ölümcül seyreden damar hastalıklarının da ikinci sebebidir. İnme için en önemli risk faktörü yaştır. Diyabet, obezite, sigara kullanımı, bazı romatizmal hastalıklar, kalp ritm bozuklukları, kolesterol yüksekliği gibi başka inme risk faktörleri de vardır.

İnmede erken tanı oldukça önemli. Kişinin inme geçirdiği; vücudun bir tarafında uyuşma, kuvvet kaybı, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, çift görme, şuur değişiklikleri, yüzde kayma, hafıza kaybı, dengesizlik ve başdönmesi belirtileriyle anlaşılabilir.

Bu bulgular oluştuğunda kişi hemen hastaneye başvurmalı. İlk 4,5 saat en kritik dönemdir, bu süre içinde acil hattı aranarak, hastanın inme merkezine götürülmesi gerekir. Benzer ataklar olup geçmişse de inme için öncü belirtiler olabilir, kişi bu geçici atakları dikkate almalı ve doktora başvurmalıdır.

İnmede; tutulan yerin özelliğine bağlı olarak bulgular değişebilir. Hafif hasarlarla veya hasarsız atlatılan inmeler de mevcuttur. Tıkayıcı inmelerde damardan yapılan tedaviler mevcuttur, sonrasında tedavi ağızdan alınan ilaçlar veya iğnelerle devam eder. Yeri zamanı ve ne tip bir pıhtı olduğu hastanın yaşam şekli ve hastalık durumu inmenin sonuçlarını etkiler.

İnmeden sonra verilen tedavilerin ardından fayda görebilecek hastalar için fizik tedavi öneriyoruz. Hasta takip edilir, kişiye uygun tedaviler verilir. Tedavi ve düzenli doktor takibinin yanı sıra; esas yapılmasi gereken inmeyi önlemektir. Hipertansiyon ve kan şekerinin kontrolü, düzenli yürüyüş, Akdeniz tipi beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri, sigarayı bırakmak inmeyi önlemede kişinin dikkat etmesi gereken unsurlardır.

BEYİN KANAMASI BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Beyin kanamaları, ileri yaşlarda sık görülür, özellikle hipertansif (yani ani tansiyon yükselmelerine) bağlı beyin kanamaları daha sık görülür, bunun haricinde genel damar yapısının kanamaya meyilli olmasından kaynaklı kanamalar görülebilir, kazalara ve çarpmalara bağlı olarak travmatik beyin kanamaları da sık beyin kanaması nedenlerindendir. Bu hastalığı tespit etmek için ilk yapılan tetkik tomografidir.

Baş ağrısı, bulantı kusma, ense sertliği bulgusu, konuşma, bakış felçleri, görme bozukluğu kol ve bacakta kuvvet kayıpları, şuur değişiklikleri gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu tip bulgular ortaya çıkar çıkmaz acil sağlık ekipleri aranmalıdır.

Beyin kanamalarında tedavi; hastanın klinik durumuna göre belirlenir, medikal ve cerrahi tedaviler uygulanabilir. Kanamaya neden olan bir anevrizma varsa buna uygun şekilde müdahale edilir, başka damarsal sorunlar var ise bunlara da farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

TEDAVİ VE TAKİP ÖNEMLİ

Beyin damar hastalıkları sonrasında tedavi ve takip çok önemli. Beyin damar hastalıkları kronik hastalık olarak nitelendirilir, artık kişi hayatının geri kalanını hastalığa uygun düzenlemelidir; bu hastalığı oluşturan risk faktörlerini azaltmalı, tedavilerini sürdürmeli, takiplerini aksatmamalıdır. Hasta için her şey yolunda gitse dahi düzenli aralıklarla nöroloji uzmanına görünmesini öneririz.