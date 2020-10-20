Koronavirüs, insan cildinde 9 saat kalabiliyor

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsün grip virüsünden yaklaşık 6 kata daha uzun bir süre insan cildinde yaşayabildiği tespit edildi.

Japonya’nın Kyoto Eyalet Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Covid-19’un insan cildinde ne kadar süreyle hayatta kalabildiğini mercek altına aldı.

KORONAVİRÜS, CİLTTE 9 SAAT KALABİLİYOR

Ölen kişilerden alınan cilt dokularına 100 bin korona virüs ile aynı sayıda influenza A virüsü uygulayan ekip, grip virüsünün yaklaşık 1 saat 50 dakika, korona virüsün ise yaklaşık 9 saat bulaşıcı olarak kalabildiğini belirledi.

ALKOLLÜ DEZENFEKTAN, VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR

Araştırmacılar gribe göre yaklaşık 6 kat daha uzun süre insan vücudunda kaldığı belirlenen koronavirüsün alkol içerikli dezenfektanlar karşısındaki direncini de inceledi.

Üzerinde virüs bulunan deri örneklerine 15 saniye boyunca yüzde 80 konsantrasyona sahip etanol uygulayan ekip, sterilizasyon işleminin ardından numunelerde neredeyse hiçbir virüse rastlanmadığını sonucuna ulaştı.

Uzmanlar, yaptıkları deneyin eller ve parmaklar için dezenfektan kullanımının virüsün yayılmasını önlemede etkili olduğunu doğruladığını hatırlattı.