Koronavirüs izleme merkezleri açılmaya başladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse yakalanan ve iyileşenleri kontrol ve takip etmek için açtığı izleme merkezleriyle olası sağlık sorunlarına erken müdahale etmeyi ve önüne geçmeyi hedefliyor.

Koronavirüse yakalanan ve iyileşenleri kontrol ve takip için Sağlık Bakanlığı tarafından izleme merkezleri açılmaya başladı.

Koronavirüsü ağır geçirmiş, yoğun bakımlarda yatmış hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonlarının takip edileceği ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edileceği Post Covid Polikliniği ve Servisi, Çorum’da da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kuruldu. Poliklinikte bir yandan koronavirüsün etkileri yakından takip edilirken, diğer yandan Post Covid servisinde koronavirüs geçirmiş kişilerde devam eden ve sonradan ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavileri yapılıyor.

3 AY BOYUNCA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Poliklinikte, enfekte olan hastaların 1’inci hafta, 1’inci ay ve 3’üncü ayda takipleri yapılıyor. Koronavirüsü atlatan hastaların düzenli olarak kontrol ve takiplerinin bu poliklinikte yapıldığını ifade eden Post Covid Polikliniği sorumlu hekimlerinden Dr. Melisa Ünalan, koronavirüsü atlatan kişilerin en çok yorgunluk, halsizlik, güç kaybı ve nefes darlığı şikâyetleri ile merkeze başvurduğunu söyledi.

Bu şikayetlerle başvuran hastaların hepsininin 3 ay boyunca yakından takip edildiğini dile getiren Dr. Ünalan, "Ancak daha ileri tetkik gereken hastalarımızın takibini ilgili branşlarla uzatıyoruz. Hastalarımızın kan değerlerine bakıyoruz. İkinci bir enfeksiyon gelişmiş mi, gelişmemiş mi, aldıkları ilaçlar herhangi bir yan etki yapmış mı bu tarz takiplerini yapıyoruz.” dedi.

Dr. Ünalan, koronavirüsü ağır atlatan hastalardan beslenmelerine dikkat etmeleri ve sigaradan uzak durmaları için çağrıda bulunurken, tekrar enfekte olma riskine karşı da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekti.

Post Covid servisine başvuraların büyük çoğunluğunu 60 yaş ve üzeri hastaların oluşturduğunu belirten Ünalan, klinikte hastalar taburcu olduktan sonra da hastaların durumuna göre tedavi uygulandığını kaydetti.

Genç hastaların da halsizlik, yorgunluk, çarpıntı ve 'eski gücüme kavuşamadım' şikayetleriyle merkeze başvurduklarını ifade eden Ünalan, salgından gençlerin de etkilendiğinin altını çizerek, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek şekilde beslenmelerini istedi.

BİRÇOK RAHATSIZLIĞI TETİKLİYOR

Merkezde daha önce koronavirüs geçiren hastaların uzun döneme bağlı etkilerini değenlendirdiklerini ve bu durumu “post covid sendrom” olarak tanımladıklarını söyleyen Post Covid Servisi sorumlu hekimlerinden Dahiliye Uzmanı Dr. Zuhal Dağ, "Post Covid Polikiliğinde yatış kararı verilen hastalarımızın tüm branşlardaki uzman hekimlerle birlikte burada yakından takibini yapıyoruz.” dedi.

Enfekte olan hastaların koronavirüs rahatsızlığını atlatmalarına rağmen sonradan ortaya çıkan semptomlar ve rahatsızlıklar nedeniyle eski günlerine dönemeyebildiğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde görevli Doktor Sengül Üçer, servisteki hastaların şikayetlerini yakından takip ederek, hastaların sağlıklarına kavuşması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Koronavirüsün en çok tromboembolik rahatsızlıkları tetiklediğini belirten Üçer, “Tromboembolik rahatsızlıkların bir kısmı kardiyak kökenli olabiliyor. Nörolojik inmeler. Sadece inmeler değil kanamaları da görebiliyoruz. Hastaların kas gücü kaybı, yürüyememe, eski fiziksel aktivitesine dönememe olabilir. Daha yaşlı grupta komplikasyonları daha çok görebiliyoruz. Gençlerde yatış gereksinimi olmasa da yorgunluk, unutkanlık, kaygı gibi uzun dönem semptomlardan bahsedebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Merkeze gelerek kontrol yaptıran Hanifi Bezgin de “Önceki gibi değilim, hastalığın ilk haftasında sanki mezara girip çıktım. 1.5 ay yattım. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Şu an iyiyim ancak biraz öksürüğüm var. Allah kimseyi düşürmesin, hastanelerin de yokluğunu vermesin.” şeklinde konuştu.