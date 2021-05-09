Koronavirüs kalpte kalıcı hasarlar bırakabiliyor

Koronavirüsü atlatan kişilerde kalıcı kalp hasarı oluşabildiğine dikkat çeken Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, hastalıktan iyileşenlere kalple ilgili şikayetleri yakından izlemelerini önerdi.

İstatistiklere göre Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde kalp ve damar hastalıkları, tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Özellikle iskemik kalp hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklar, ilk iki ölüm nedenini oluşturuyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 400 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirirken, halihazırda 3,5 milyon insanın kalp ve damar hastası olduğu biliniyor.

Kalp ve damar hastalığı yaşayan toplan kişi sayısının 2035'te 5,4 milyona yükseleceğinin öngörüldüğünü belirten Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, yapılan çalışmaların, kroonavirüs geçiren kişilerin önemli bölümünün, hastalığı hastaneye yatacak kadar ağır geçirmeseler bile bir tür kalp hasarı yaşadığını göstediğini söyledi.

AĞIR ATLATAN ÇOĞU HASTADA KALP HASARI BIRAKIYOR

Bu durumun uzun dönemde kalp yetersizliğine dönüşme riski taşıyıp taşımayacağının tartışma konusu haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Esen, enfeksiyonu atlatan ancak kalıcı kardiyovasküler hasar oluşmuş bireylerin tahmin edilenden fazla sayıda olabileceğine dikkat çekerek, "Hastaneye kaldırılan birçok hastanın kardiyak hasar kanıtı gösterdiği bilinmektedir. Kovid-19 ile hastaneye yatırılanların yaklaşık dörtte birinde kalp damar komplikasyonları tespit edilmektedir. Hastane ve yoğun bakımlarda meydana gelen tüm Kovid-19 ile ilişkili ölümlerin ise yaklaşık yüzde 40'ına kalp damar komplikasyonları katkıda bulunmaktadır." dedi.

Son zamanlarda yapılan iki çalışmada, enfekte olanlar arasında kalp hasarının daha yaygın olabileceğinin öne sürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Esen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve öncesinde kalp damar tutulumu saptanmamış 39 kişiye otopsi yapıldığını ve bunların 19'unda kalp ve damar sistemlerinin etkilendiğinin saptandığını söyledi.

Bir başka çalışmada son 3 ay içeresinde koronavirüs geçirerek iyileşen 100 hastanın kalp dokularının incelendiğini belirten Esen, yüzde 78'inde kalp tutulumu gözlemlendiğini ve bu hastaların çoğunun hastalığı hastaneye yatmadan geçirdiğini söyledi.

BELİRTİLERİ YAKINDAN İZLEYİN

Kimin risk altında olduğunu belirlemenin veya virüsten iyileşenlerin kalp sorunları gelişip gelişmeyeceğinin halihazırda bilinmediğini belirten Esen, koronavirüs geçirip iyileşen kişilere eforla artan nefes darlığı, göğüs ağrısı, ayak bileklerinde şişme, kalp çarpıntısı veya düzensiz kalp atışı, nefes darlığı olmadan düz yatamama, geceleri nefes darlığı ile uyanma ve baş dönmesi semptomlarını izlemelerini ve bunları yaşarlarsa bir kardiyoloğa danışmalarını tavsiye etti.

KALP SAĞLIĞI İÇİN 5 ÖNERİ

Yüksek tansiyonun kalbin erken yaşlanmasının ilk sırada gelen sebebi olmaya devam ettiğine değinirken Prof. Dr. Esen, kalp sağlığı için önerilerde bulundu:

- Haftada 4-5 gün, 30 dakikalık egzersiz gibi küçük hedefler belirleyin. Aktif kalmak, kalp hastalığı riskini büyük ölçüde azaltabilir.

- Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için sağlıklı beslenin. Dengeli bir diyet, taze meyve ve sebzelerin yanı sıra tam tahılları içerir sağlıklı seçimler yaparak diyetinizdeki yağ ve şeker miktarını azaltın. Bu durum kan şekeri ve kan yağlarınızı olumlu etkileyecektir.

- Sigara, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyonun en büyük nedenlerinden biridir. Sigarayı bırakmayı küçük adımlarla planlayın. Sigara içmediğiniz bir yıl kalp krizi geçirme riskinizi sigara içiyor olduğunuzun yarısına hemen düşürecektir.

- Tuz alımınızı kontrol etmek, sağlıklı bir kan basıncı düzeyini korumanıza da yardımcı olacaktır.

- Kalp damar hastalıkları, bazı kalp kası hastalıkları ve kapak hastalıkları kalıtsal özellikler taşımaktadır. Kalp hastalığına yatkın olsanız bile, sağlıklı bir yaşam tarzı ve düzenli sağlık kontrolleri hem hastalıktan korunmaya hem de erken teşhis ile erken tedavi olanakları sağlayacaktır.