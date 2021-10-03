Koronavirüs kan şekerinin yükselmesine neden olabiliyor

ABD'de salgının başından beri izlenen hastalara dayanan yeni bir araştırma, koronavirüsün diyabetli olmayan kişilerde de kan şekeri seviyelerini yükseltebileceğini ortaya koydu.

Koronavirüs sağlıklı insanları etkilemenin yanı sıra, kardiyovasküler rahatsızlıklar, kanser ve hatta diyabet gibi önceden var olan kronik rahatsızlıkları olanlara da ağır bir yük getiriyor.

Koronavirüs dalgaları sırasında, şiddetli belirtilerle mücadele eden büyük bir topluluk ve artan enfeksiyon riskiyle mücadele eden diyabetik hastalar gördük. Son bulgular, koronavirüsün bir kişide kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabileceğini ve ayrıca daha fazla komplikasyona yol açabileceğini gösteriyor.

Diyabetin temel komplikastonu olan hiperglisemi (kan şekerinin yükselmesi), iltihaplanma ve enfeksiyonlara karşı zayıflamış bağışıklık ile ilişkilidir ve salgının başlarında şiddetli koronavirüs için önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmiştir.

Ancak uzmanlar daha sonra, diyabet öyküsü olmayan hastalarda da koronavirüsün hiperglisemi ile ilişkili olabileceğine dair işaretler gözlemlediler.

VENTİALSYON RİSKİNİ 15 KAT ARTIRIYOR

Cell Metabolism dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada araştırmacılar, ölümcül enfeksiyonun, yağ hücreleri tarafından üretilen ve normalde insülin duyarlılığını artırarak diyabete karşı koruyucu bir etkiye sahip olan bir hormon olan adiponektin üretimini bozarak hiperglisemiye neden olduğunu buldular.

Yağ hücreleri vücudunuz için birçok koruyucu protein sentezlerler ve koronavirüsün birçok hastada bu korumayı devre dışı bırakabileceği görülüyor.

Ekip, araştırma için ABD'de salgının ilk birkaç ayında koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan 3 bin 854 hastanın kayıtlarını analiz etti. Bu hastaların oldukça yüksek bir oranının (yüzde 49.7) hastanede kaldıkları süre boyunca hiperglisemi geliştirdiğini buldular.

Normal kan şekeri seviyelerine sahip hastalarla karşılaştırıldığında, hiperglisemisi olan hastaların ciddi akciğer fonksiyon bozukluğu (solunum sıkıntısı) geliştirme riskinin 9 kat, ventilasyon verilme riskinin 15 kat ve ölüm riskinin 3 kat daha fazla olduğu görüldü.

Hiperglisemi, şiddetli grip veya bakteriyel pnömonisi olan hastalarda, büyük ölçüde kan şekeri seviyelerini düzenleyen ana hormon olan insülin üreten beta hücrelerinin ölümü veya işlev bozukluğu nedeniyle ortaya çıkar. Buna karşın, koronavirüs hastalarındaki hiperglisemi, esas olarak, insülinin mevcut olduğu ancak normalde etki ettiği dokuların artık buna duyarlı olmadığı insülin direncinden kaynaklanır. Örneğin, obezitesi olan hastalar, zaten bir dereceye kadar insülin direncine ve yağ hücresi işlev bozukluğuna sahip olabileceğinden ve muhtemelen yağ hücreleri enfeksiyona daha duyarlı olduğundan koronavirüse karşı daha savunmasız olabilir.

KAN ŞEKERİ YÜKSEK KİŞİLER AŞI OLABİLİR Mİ?

Şu anda, vücuttaki kan şekeri seviyelerine müdahale eden bir koronavirüs aşısı bildirilmemiştir.

Birçok diyabet hastası halihazırda koronavirüs aşısını olmuş ve yalnızca hemen hemen herkeste yaygın olan yan etkiler bildirmiştir. Uzmanlar, herkese aşı olmalarını tavsiye ediyor. Potansiyel bir yeni koronavirüs dalgası kapıda olduğu için herkesin aşılamaya öncelik vermesi oldukça büyük önem taşıyor.