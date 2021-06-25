Koronavirüs kaynaklı uyku bozukluğu: COVID-somnia

Koronavirüs pandemisi insanların uyku kalitesini olumsuz etkiledi. Pandemi, COVID-somnia veya Coronasomnia olarak adlandurulan yeni bir sağlık sorununa yol açtı.

Yakın zamanda Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) tarafından yapılan araştırmada, Amerikalıların yarısından fazlasının pandemi başladığından beri uyku problemlerinde artış olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, yüzde 56'sı uyku bozukluklarında artış olduğunu belirten 2006 Amerikalı yetişkinle anket yaptı. Araştırmada, 35 ila 44 yaş arasındaki kişilerin yüzde 70 ile en yüksek uyku bozukluğu oranına sahip olduğu bulundu. Bu kurumun 2020 yılında da benzer bir anket gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir. Bu çalışmada uyku bozukluğu şikayeti yaşayanların oranı yüzde 20'dir. Vakalardaki bu artış, bu sorunun ruh sağlığı sorunları içinde ele alınmasını öneren uzmanlara göre, COVID-somnia.

COVID-SOMNIA'NIN NEDENLERİ

Pandeminin neden olduğu endişeler tamamen birbiriyle ilişkilidir: Kaygı ve stres ana nedenlerdir.

Günlük rutinlerimizdeki kesintilerin uykumuz üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Unutulmamalıdır ki, birçok insan uzun aylardır evdelerinde, karantinaya meydan okuyor ve hayatlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında şekillendiriyor. Ayrıca uzmanlara göre, koronavirüs pandemisi ile ilgili bilgi fazlalığı stres ve endişe yaratıyor. Tüm bu faktörler uykuya dalmayı günden güne zorlaştırıyor.

UYGUN UYKU HİJYENİ NASIL SAĞLANIR?

Uyku kalitesini artırmak ve daha iyi uyumak için gün içine bizi dinlenmeye hazırlayan alışkanlıkları dahil etmek önemlidir. Bunlardan ilki, kalkmak ve yatmak için aynı zamanı belirlemektir.

Ayrıca günde 7 ila 9 saat arasında uyumak da önemlidir. Uyandıktan hemen sonra veya uyumadan hemen önce mobil cihazlar kullanılmamalıdır. Öğleden sonra veya akşam kafeinli içecekler içmemek de daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

Yatak odasında televizyon veya bilgisayar gibi elektronik cihazlardan kaçınmak daha sakin bir ortam yaratacaktır. Son olarak, hafif bir akşam yemeği yemek ve gece boyunca sıvı alımınızı azaltmak, iyi bir gece uykusuna yardımcı olcaktır.