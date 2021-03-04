Koronavirüs mutasyonları hakkında her şey

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ederken İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika kökenli mutasyon haberleri büyük endişelere yol açtı. İşte mutasyonlar hakkında bilinmesi gereken her şey.

Küresel koronavirüs salgınında 1 seneyi geride bıraktık ve artık aşı şeklinde yeni bir umut var. Ancak bazı acil sorunlar da var. Koronavirüs, bazıları daha bulaşıcı ve ölümcül olan mutasyona uğramış türleri ortaya çıktıkça dünyayı tahrip etmeye devam ediyor.

İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika kökenli COVID-19'un üç çeşidi hızla yayılıyor ve bilim camiasında çok fazla endişeye neden oluyor. Ve son dönemlerde ABD'den de yeni varyantlar bildiriliyor.

İşte yeni COVID-19 türleri hakkında bilmeniz gereken her şey.

VİRÜSLER NEDEN MUTASYONA UĞRAR?

Uzmanlar, koronavirüsün yayıldıkça kendisinin çok sayıda kopyasını çıkardığını ve her sürümün bir öncekinden biraz farklı olabileceğini söylüyor. COVID-19′a neden olan virüs SARS-CoV-2′nin yayılması ve çoğalması için pek çok fırsatı oldu. Daha fazla insan enfekte oldukça, sorunlu mutasyonların ortaya çıkması daha olası hale geldi.

Viral varyantlar, genetik kodundaki küçük değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir virüsün yeni versiyonlarıdır. Pandemi boyunca, çeşitli varyantlar ortaya çıktı. Daha verimli bir şekilde yayılabildiği kanıtlananlar daha yaygın hale gelirken, diğerleri etkisiz kaldı.

ENDİŞE VERİCİ 3 MUTASYON

İngiltere'deki araştırmacılardan elde edilen ön veriler, İngiltere varyantı (resmi adıyla B.1.1.7) ile enfeksiyonun daha ciddi hastalığa neden olabileceğini ve potansiyel olarak daha fazla ölüme yol açabileceğini göstermektedir. Veriler, varyantla enfekte olmuş hastaların, virüsün önceki versiyonlarıyla enfekte olanlara göre daha yüksek bir ölüm riskine sahip olduğunu gösteriyor.

İngiliz bilim adamları, hastaneye yatışlar ve ölüm oranları hakkında daha fazla veri elde edildikçe, varyantın sağlık üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasının önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacağı konusunda uyardı.

Bazı doktorlar, koronavirüsün yeni varyantlarının COVID-19'un yayılmasını hızlandırabileceğinden, vakalarda tarihi zirvelere yaklaşıldığı konuşunda endişeli.

London School of Hygiene and Tropical Medicine'den araştırmacılar, İngiltere varyantının önceki varyantlardan daha fazla bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

İngiltere temas izleme verileri, yeni varyantla enfekte olmuş hastaların, önceki varyantlarla enfekte olanlardan daha fazla insanı enfekte etmeye devam ettiğini göstermektedir. Veriler ayrıca, viral yükün veya vücuttaki virüs miktarının, yeni varyantla enfekte kişiler arasında daha yüksek olduğunu ileri sürdü. Bireyler için viral yük ne kadar yüksekse, o kadar bulaşıcı olurlar.

18 Aralık'ta, İngiltere mutasyonu hakkında haberler çıktıktan sonra, Güney Afrika, B.1.351 adlı benzer yeni bir COVID-19 varyantının tespit edildiğini duyurdu. Arından 12 Ocak'ta Brezilya'dan P.1 olarak adlandırılan farklı bir tür keşfedildi.

Teoride, bu hızlı gelişen viral mutasyonlar o kadar da şaşırtıcı değil. Uzmanlar viral mutasyonların oldukça yaygın olduğunu ve beklenen bir durum olduğunu söylüyorlar.

Uzmanlar bu üç mutasyonun da yaygın ilgi görmesinin nedeninin, "insan solunum hücresine bağlanan başak protein değişiklikleri" nedeniyle daha fazla yayılıyor gibi görünmeleri olduğunu söylüyor.

Şimdiye kadar üç mutasyonun tümü için semptomlar ve hastalık seyri, diğer COVID-19 formlarıyla aynı görünmektedir. Ancak hem Güney Afrika hem de Brezilya varyantlarının daha ölümcül olabileceğine dair ortaya çıkan kanıtlar var.

22 Ocak'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir röportajında İngiltere mutasyonuyla ilgili daha yüksek bir ölüm oranıyla ilişkili olabileceğine dair bazı kanıtlar olduğunu söyledi. Ülkedeki uzmanlar hala İngiltere mutasyonunu yakından inceliyor ve izliyor. Johnson, halkı bulaşma riskini en aza indirmek için mümkün olduğunca maske kullanmaya ve evde kalmaya devam etmeye çağırmıştı.

NEDEN BAZILARI DİĞERLERİNDEN DAHA KÖTÜ?

Bulaşıcı hastalık uzmanları, yalnızca az sayıda varyantın halk sağlığı sorunu haline geldiğini söylüyor. Bu varyantların tipik olarak yayılması daha kolay hale gelir, enfekte kişilerde daha ciddi hastalığa neden olur veya aşı ve antikorlardan bazı korumalardan kaçınır.

Uzmanlara göre İngiltere varyantı kabaca yüzde 50 daha fazla bulaşıcı ve ön çalışmalar yüzde 50′ye kadar daha öldürücü veya ölümcül olabileceğini gösteriyor.

Güney Afrika’da bulunan varyant hakkında ise bulaşmış insanları yeniden enfekte edebileceğine dair kanıtlar.

SARS-CoV-2, “yüzeylerindeki taç benzeri sivri uçlar” olarak adlandırılan geniş bir virüs ailesi olan bir koronavirüstür. Araştırmacılar, bu sivri uçları veya S-proteinini mutasyonlar açısından izler çünkü bunlar virüsün hücrelere daha kolay bağlanmasına izin verebilir veya bir kişinin saçtığı virüs miktarını artırabilir. Uzmanlar, S-proteinindeki değişikliklerin sorun olabileceğini, çünkü bu artışların COVID-19 ile savaşan ve doğal enfeksiyon veya aşılama yoluyla oluşturulan antikorları yok etme hedefi olduğunu söylüyor.

Teoride, başak proteininin mutasyona uğramış bir formu, bir virüsün hücrelere bağlanma yeteneğini artırabilir ve böylece daha yüksek verimlilikle enfekte olmasını sağlayabilir. Bu nedenle İngiltere varyantındaki bir mutasyonun virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceği düşünülüyor.

Güney Afrika varyantı, başak proteinini etkileyen birkaçı da dahil olmak üzere 20'den fazla mutasyona sahiptir. Bilim adamları, bazılarının virüsün hücrelere girmesini engelleyen antikorların bağlandığı kilit noktalarda olduğunu, bunun da virüsün bir kişinin doğal bağışıklık tepkisinden kurtulmasına potansiyel olarak yardımcı olabilecekleri anlamına geldiğini söyledi.

MUTASYONLARDAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Uzmanlara göre virüsün iletim yolları değişmedi, bu nedenle mevcut tedbirler hala etkili. Maske takmak, elleri yıkamak ve sosyal mesafeye dikkat etmek, hastalığı uzak tutmaya yardımcı olur.

Bu varyantlar daha fazla bulaşabilir olsa da, virüsün diğer mevcut suşlarından farklı bir şekilde bulaşmazlar. Yeni varyantlar olsun ya da olmasın, pandemide hepimizin üzerimize düşeni yapmaya devam etmesi gerekiyor. Her gün onlarca kişiyi kaybediyoruz. Mümkün olduğunca çok insanın aşılanması için çalışılıyor. Yeni normalleşmelerin de başladığı bu günlerde, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için daha önce yaptığınızdan daha fazlasını yapma zamanı.

KISA KISA KORONAVİRÜS MUTASYONLARI

İngiltere Mutasyonu (B.1.1.7)

Bu koronavirüs grubu, İngiltere'de ortaya çıktı. Varyant basitçe B.1.1.7 olarak adlandırılır.

B.1.1.7 kökünden gelen koronavirüslerin bugün dolaşımdaki diğer varyantlara göre yüzde 30 ila 50 daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. İngiltere'deki araştırmalara göre daha ölümcül olmaları da muhtemel.

Aralık ayında keşfedildikten sonra, diğer ülkelerde hızla ortaya çıktı ve katlanarak yükseldi. İlk kanıtlar, B.1.1.7'nin diğer varyantlardan yaklaşık yüzde 35 daha ölümcül olduğunu gösteriyor. Ancak testler, aşıların hala buna karşı iyi çalıştığını gösteriyor.

Mutasyon 90'dan fazla ülkede tespit edildi.

Güney Afrika Mutasyonu (B.1.351)

Basitçe B.1.351 olarak adlandırılan mutasyon, ilk olarak Aralık ayında Güney Afrika'da tespit edilmiştir.

Bilim adamları varyant hakkında endişeli çünkü, aşıların klinik deneyleri, B.1.351'e karşı diğer varyantlara göre daha az koruma sunduğunu gösteriyor. Ancak bu çalışmalar henüz 'ön çalışma' konumundadır ve devam etmektedir.

Mutasyon 48 ülkede tespit edildi.

Brezilya Mutasyonu (P1)

Kısaca P.1 olarak adlandırılan Brezilya mutasyonu ilk olarak Japonya'da, dört kişide bildirildi. Mutasyon, 2020'nin sonlarında Brezilya'nın Amazon bölgesindeki en büyük şehir olan Manaus'ta ortaya çıktı. Hızla birkaç Güney Amerika şehrinde baskın varyant haline geldi.

Mutasyonun 25 ülkeye yayıldığı biliniyor.