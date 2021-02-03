Koronavirüs nedeniyle çocuğunuzun kontrollerini ertelemeyin

Rutin çocuk sağlığı kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Şule Yıldırım, kontrollerin geciktirilmesinin ileride önlenemeyecek problemlere yol açabileceğini söyledi.

Ailelerin çocuklarının rutin sağlık kontrollerini koronavirüs salgını nedeniyle aksatmaması gerektiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şule Yıldırım, geç kalınmış teşhisin tedavide sıkıntılara neden olabileceğini söyledi.

TEDAVİ ŞANSI KAYBEDİLEBİLİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerin hastanelere gelmekten korktuklarını belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Unutmamak gerekir ki geç kalınmış teşhis tedavide sıkıntılara sebebiyet veriyor. Birtakım hastalıklar ne kadar erken teşhis edilirse tedavi şansı o kadar yüksek oluyor. Çocuklar hepimizin geleceği ve umudu. Bu sebeple onları en iyi şekilde büyütmek ve geliştirmek için rutin çocuk sağlığı kontrolleri büyük önem arz ediyor." dedi.

Yıldırım, süt çocukluğu döneminde beslenme ve büyüme takibinin, ayrıca okul öncesi dönemde gelişim geriliklerinin geç teşhis edilmesi durumunda tedavi şansının kaybedilebileceğini dile getirdi.

"RUTİN SAĞLIK MUAYENELERİNİ AKSATMAYIN"

Erken teşhis ile hastalıklarla daha çabuk mücadele edilebileceğini ve bu nedenle rutin sağlık kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirten Doç Dr. Yılıdırım, "Yine okul çağı çocuklarında eğer dikkatsizlik varsa, derse konsantrasyon eksikliği, unutkanlık gibi birtakım problemler yaşıyorsak aksatmadan mutlaka bir çocuk hekimine muayene ettirilmesi önem arz ediyor. Mineral eksiklikleri, vitamin eksiklikleri olabilir. Ciddi gelişim gerilikleri olabilir. Bunların erken teşhis edilip uygun müdahalesi lazım. Özellikle ergenlik döneminde hormonların etkisiyle yeme ve uyku problemleri ortaya çıkabilir. Dikkat ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu gibi problemler varsa geciktirmeden mutlaka hekime müracaat edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından dolayı endişeye kapılıp kontrollerin geciktirilmesinin ileride birtakım önlenemeyecek problemlere sebebiyet verebileceğini söyleyen Yıldırım, "Ben ailelere çocuklarının rutin sağlık muayenelerini aksatmamalarını tavsiye ediyorum” uyarısında bulundu.