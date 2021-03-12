Koronavirüs, obez kişilerde daha ağır seyrediyor

Aşırı kilonun enfeksiyonlar açısından riskli bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Cengiz Uzun, “Hastaneye yatışları, hastanede kalış süreleri, yoğun bakıma kaldırılma olasılıkları daha fazla" dedi.

ABD’de yayınlanan rapora göre, koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanların yüzde 78’inin obezite ya da aşırı kilo sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Raporun sonuçlarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, yüksek kilonun kişinin sağlığını birçok açıdan olumsuz yönde etkilediğini hatırlatarak, şeker, tansiyon ve damar hastalıkları riskini artırdığını belirtti.

Obez kişilerde koronavirüsün ağır seyrettiğini ifade eden Uzun, aşırı obez kişilerin hastaneye yatışlarının, hastanede kalış sürelerinin ve yoğun bakıma kaldırılma olasılıklarının daha fazla olduğunu dile getirerek önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

BAĞIŞIKLIK OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Amerika’da obezite ciddi bir sorun. Türkiye’de de rakamlar son yıllarda arttı. Türkiye’deki veriler çıktığında bu konuyla ilgili çok daha net konuşacağız. Ancak kendi gözlemlerim obez kimselerde bu hastalığın ağır seyrettiği yönünde.

Kilo bölü boyun karesiyle vücut kitle indeksi belirleniyor. Genellikle 25’e kadar idealdir. 25-30 arası hafif kilolu, 30’dan sonrası ise obez olarak sınıflandırılıyor. Kilo varlığı her zaman için enfeksiyonlar açısından sıkıntılı. Kilolu olan kimselerde ilaç dozlarını ayarlamakta zorlanırız. İlaçların vücuttaki dağılımını ayarlamak zor olur. Normalde 3 gram vermeniz gereken ilacı kiloya göre 6’ya kadar çıkabiliyorsunuz. Böyle olunca hastanın ilaca karşı verdiği yan etkilerle uğraşıyorsunuz. Bağışıklık sistemi olumsuz etkiliyor.

Evde geçirilen süre boyunca kişiler mutfakta daha fazla kalmaya ve kilo almaya başladı. Yeni yiyeceklere merak sardık, daha fazla yemeğe başladık ancak bunları yakacak ortam bulamadık. Yürüyüşümüzü bile maskeli yapmak durumunda kaldık. Bunlar bizim için dezavantaj oluşturdu. Ancak mümkünse evde bazı hareketleri yapmamız, mesafemizi koruyarak yürüyüş yapıp en azından daha fazla enerji yakmamız gerekiyor. Yani aldığımız harcadığımızdan fazlaysa kilo alırız. Daha az yiyip biraz daha fazla harcayacağız.

MUTANT VİRÜS VAKALARI KATLAYABİLİR

Belli bir açılma sağlandı ama her an kapanabiliriz, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer kapanma istemiyorsak tüm uyarıları ciddiye almalıyız. Maskemizi çıkartmayacağız, ellerimizi dezenfekte edeceğiz, sosyal mesafeye uyacağız. Dışarıdaki kafelerde oturabiliriz ama yarın oralar da kapanırsa hiç oturamayacağız. Kimseyi zorlamadan sosyal mesafemize uyarak yaşantımızı sürdürelim. Mutant virüsün daha fazla kişiyi enfekte edebilme özelliği var. Bu da vakaların katlanarak artacağı anlamına geliyor. Bize aşı için zaman tanınması gerekiyor. Aşıyı tamamladıktan sonra çok daha rahat edeceğiz.