Koronavirüs risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kilis ve Zonguldak'ta ilk doz aşı olma oranının yüzde 75'i geçtiğini, böylece düşük riskli il sayısının 33'e yükseldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illerin aşılanma haritasıyla ilgili yazılı paylaşım yaptı.

Koca sosyal medya hesabından, düşük riskli illerin sayısını açıkladı.

DÜŞÜK İL SAYIMIZ 33

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kilis ve Zonguldak, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 33'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

3 İL DAHA SARIYA DÖNDÜ

Van, Yozgat ve Erzurum'da ise 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65'in üstüne çıktığını aktaran Koca, koronavirüs risk haritasında bu illerin renginin turuncu (yüksek riskli) yerine sarı (orta riskli) olduğunu bildirdi.