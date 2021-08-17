Koronavirüs risklerini etkileyen gıdalar

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre bazı gıdalar koronavirüs risk faktörlerini azaltma potansiyeline sahipken, bazıları ise hastalığın gidişatını ağırlaştırabiliyor.

Koronavirüs salgını, yaşam tarzımızı ve sağlık anlayışımızı derinden etkiledi ve vücudumuzun ihtiyaçları ve enfeksiyon riskleriyle en iyi mücadele eden diyet konusunda bizi kesinlikle daha fazla bilinçlendirdi.

Besleyici, doğal gıdalar tüketmek ve sağlıksız işlenmiş gıdalardan uzak durmak sağlıklı beslenmenin yıllardır ilk adımı olarak tavsiye edilmektedir. Ancak modern yaşam hızının derinliklerine düştükçe, hem fiziksel hem de duygusal olarak doyurucu olsa da bedenlerimiz için çok zararlı olan gıdalara daha çok maruz kalıyoruz.

Mevcut salgın göz önüne alındığında, yememiz ve kaçınmamız gereken yiyecekler konusunda daha bilinçli olmak her zaman daha iyidir.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEK GENEL SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Aşılar ve önlemler koronavirüs enfeksiyonu risklerini azaltmada önemli bir rol oynarken, beslenme de koronavirüsle mücadelede son derece kritiktir. Sağlıklı, besleyici gıdalar yemek sadece koronavirüs semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin enerjisini geri kazanmasını sağlar ve koronavirüs sonrası yorgunluğun üstesinden gelir.

Yediğiniz yiyeceklerin yanı sıra, susuz kalmamak ve yeterince uyumak, koronavirüsle mücadelede yapabileceğiniz diğer yaşam tarzı tercihleridir. Sağlıksız bir yaşam tarzı sürmek, fiziksel sağlığınızın yanı sıra zihinsel sağlığınızı da olumsuz etkiler. Sağlıksız yiyecekler yemek, daha az su içmek, stresli bir yaşam sürmek sağlıksız bir yaşama adım adım sizi sürükleyebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde koronavirüs risklerini azaltmak için yeterli ve dengeli beslenmenin ve sağlıklı seçimler yapmanın önemini çok daha iyi anladık. Buna ek olarak, yeni araştırmalar da bu durumu destekliyor.

Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılara göre kahve, anne sütü ve lahana, koronavirüs risk faktörlerini azaltma potansiyeline sahiptir. Uzmanlardan oluşan ekip, 2006'dan 2010'a kadar olan beslenme davranışları ile aynı kişilerde Mart-Kasım 2020 arasındaki koronavirüs vakaları arasındaki bağlantıyı inceledi ve yüzde 17'sinin virüs için pozitif test edildiği 38.000 kişiyi içeren verilere baktı. Bazı gıdaların araştırmaya katılan kişilerin bağışıklık sistemini etkilediği tespit edildi.

Çalışmaya dahil edilen birçok gıdadan kahve, birçok sebze ve anne sütü koronavirüs riskini yüzde 10 azaltırken çay, bazı meyveler ve kırmızı et gibi gıdalar önemli bir fark yaratmadı.

İŞLENMİŞ ETLER RİSKİ ARTIRIYOR

Çalışmada, sosis ve salam gibi işlenmiş etlerin daha yüksek enfeksiyon riski ile bağlantılı olduğu bulundu. Araştırmacılara göre, günde yarım porsiyon işlenmiş et tüketimi bile koronavirüs riskini yüzde 10 artırabilir.

İşlenmiş gıdalar, genel olarak beslenme uzmanları tarafından en sağlıksız gıdalar olarak listelenir. Kilo alımına yol açmasının yanı sıra, vücudu kronik hastalıklara yatkın hale getirebilir. Sağlıksız, kızarmış, yağlı yiyecekler genellikle dünyanın birinci ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılıdır.

Koronavirüs, bilindiği üzere zamanla vücudun her yerinde iltihaplanmaya neden olabilen bir solunum yolu hastalığıdır. Araştırmacılara göre, belirli gıdaların koronavirüs risklerini nasıl etkilediğine dair herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da, beslenme ile koronavirüs arasındaki bağlantının bir gıda bileşeninden ziyade iltihaplanma ile ilgili olduğuna inanılıyor.