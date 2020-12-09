Koronavirüs sırt ağrısı yapar mı? Şiddetli sırt ağrısı koronavirüs belirtisi midir?

Herhangi bir rahatsızlık hisseden vatandaşlar, belirtilerin koronavirüs olup olmadığı konusunda meraklanıyor. Günümüzde en çok yaşanan sorunlardan sırt ağrısı, koronavirüs belirtisi midir?

Çok sayıda belirtileri olan ve kişiden kişiye değişen koronavirüs salgınında, vücudunda ağrı hissedenler araştırma yapıyor.

Günlük yaşamda da çalışma koşulları ve çeşitli nedenlerden dolayı en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri olan sırt ağrısı, koronavirüs belirtisi midir merak ediliyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen belirtiler; ateş, kuru öksürük, yorgunluk ve nefes darlığı şeklindedir. Covid-19 belirtileri sadece bunlarla sınırlı olmayıp diğer klinik belirtiler olarak tanımlayacağımız durumlarında ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bunlar; boğaz ağrısı, baş ağrısı, miyalji (kas ağrıları) veya artralji (eklem ağrıları), titreme, bulantı veya kusma, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu, ishal, kan kusma ve gözlerde kızarma (konjonktival belirtiler) şeklindedir.

Vücudumuz organlarında; kalp, böbrek, karaciğer, bağırsaklar, damar sitemleri, kan ve beyinde hasar ve yetmezliklerin oluşması söz konusudur.

SIRT AĞRISI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Myalji denilen kas ağrılarının problemin asıl kaynağı boğaz ve akciğerde olması göz önünde bulundurularak, komşu bölge olan sırt etrafına ağrı şeklinde yansımasının muhtemel olduğu belirtilmiştir.

Pandemi öncesi dönemde herhangi bir nedenden dolayı kronik ağrısı problemi olanlarda, depresyon ve endişelerinin daha derinleştiğini ve ağrılarının daha dayanılmaz hal aldığını gösteren bir çok kanıt bulunmaktadır. Böyle koşullarda sırt ağrılarının artmasının koronavirüse bağlı olabileceği de akılda tutulmalıdır.

Bazı vakalarda ise sadece kas ağrısı ve yorgunluk başlangıç semptomu olabildiği belirtilmiştir.