Koronavirüs sonrası geçmeyen ağrılar ihmal edilmemeli

Koronavirüsün ardından haftalarca sürebilen ağrılar ortaya çıkabildiğini belirten Uzm. Dr. Muhammet Murat Çubukcu, kişilerin bu ağrıları ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs sonrasında haftalarca sürebilen ağrılar yaşanılabiliyor. Bu ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Algoloji Uzmanı Dr. Muhammet Murat Çubukcu, ağrının aslında vücudun savunma mekanizması olduğunu ancak, ağrının uzadıkça kronikleşeceğini ve başlı başına tedavi edilmesi gereken bir hastalık haline gelebileceğini söyledi.

'COVİD SONRASI SENDROM'A DİKKAT

Kronik ağrıya en çok bel, boyun, omuz, diz ağrıları gibi kas iskelet sistemi, migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi durumların neden olabileceğini ifade eden Dr. Çubukcu, ayrıca kanser, inme, omurilik yaralanmaları, zona, damar tıkanıklığı, diyabet, sinir hasarı gibi çok farklı ve çeşitli hastalıkların uzamış kronik ağrıya neden olabileceğini söyledi.

Bu nedenlere bir de koronavirüsün eklendiğini dile getiren Dr. Çubukcu, "Koronavirüs geçirip akut dönemi atlatan ve PCR testi negatifleşen bazı hastalarda birtakım belirtilerin haftalarca hatta aylarca devam ettiğini biliyoruz. Bu tablo şimdilik ‘Covid Sonrası Sendrom' olarak adlandırılmıştır. Covid sonrası sendromlu hastalarda yorgunluk, nefes darlığı ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerin yanı sıra, baş ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, eklem ve kas ağrısı gibi ağrılı durumlar da ortaya çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

GEÇMEYEN AĞRILAR İHMAL EDİLMEMELİ

Koronavirüs sonrasında görülen ağrıların mekanizmasının hala net olmadığını söyleyen Dr. Çubukcu, uzun süre hareketsizlik, ciddi inflamasyon, kas ve sinir dokusunun tutulumu, damar tıkanıklıkları, hastanın var olan diğer kronik hastalıkları, genetik özellikleri, anksiyete ve depresyon varlığı gibi pek çok faktörün bu ağrıların kaynağı olabileceğini dile getirdi.

Koronavirüs sonrası geçmeyen ağrıların çoğu zaman ihmal edildiğini belirten Dr. Çubukcu, "Biz ağrı hekimleri olarak kronik ağrıları değerlendirirken artık Covid-19'u da sorguluyoruz. Hastalarımız Covid-19 enfeksiyonu geçirdi mi? Ne zaman geçirdi? Hangi belirti ve bulgular vardı? Covid-19'dan önce var olan ağrı, enfeksiyon sonrasında bir değişikliğe uğradı mı? Bu soruların cevapları, ağrının daha sağlıklı değerlendirilmesi ve daha iyi tedavi edilmesinde bize yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.