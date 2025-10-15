Koronavirüs sonrası kalça kemiğinde erime vakalarında artış

Koronavirüs, bir dönemi kabusa çevirdi.

Oldukça zor bir virüs olan koronavirüs sonrası uzun vadeli etkileri görülmeye devam ediliyor.

Kovid-19’un vücuttaki uzun vadeli etkileri her geçen gün daha net ortaya çıkıyor.

Bu etkilerden biri de kalça kemiğinde çürüme veya erime olarak bilinen avasküler nekroz hastalığı.

Medipol Sağlık Grubu’ndan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Yüksel de bu konuya dair bilgilendirme yaptı.

KALÇA KEMİĞİNDE ERİME SIKLAŞTI

Doç. Dr. Yüksel, “Kovid geçiren hastalarda hem hastalığın kendisinin yarattığı damar hasarı hem de tedavide kullanılan kortizon türevi ilaçlar bu tabloyu tetikliyor. Bu hastalık kendiliğinden iyileşmez, mutlaka tedavi edilmesi gerekir” dedi.

"ERKEN EVREDE KALÇAYI KORUMAK MÜMKÜN"

Doç. Dr. Yüksel, “Basıncı azaltıcı ameliyatlar ve kemik iliği ya da kök hücre enjeksiyonlarıyla kalça kemiğinde yeniden şekillenme sağlanabiliyor. Ancak bu tedavi yalnızca erken evrede mümkün. Hastalık ilerlediğinde tek çözüm protez ameliyatı oluyor” diye konuştu.

"YAŞAMA DÖNÜŞ 2-3 HAFTAYI GEÇMİYOR"

Doç. Dr. Yüksel, “Kalça replasmanı sonrası hastalar artık aynı gün ayağa kalkabiliyor. Kişisel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyorlar. Ortalama hastanede yatış süresi iki gün, gündelik yaşama dönüş ise 2-3 haftayı geçmiyor” ifadelerini kullandı.

UZUN YÜRÜYÜŞLERDE AĞRI VARSA DİKKAT

“Eğer kişi ‘Artık bacak bacak üstüne atamıyorum, ayakkabı bağlarken zorlanıyorum, uzun yürüyüşlerde ağrım oluyor’ diyorsa, mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurmalı. Bu hastalık çoğu zaman iki taraflı seyreder, yani hem sağ hem sol kalçayı etkileyebilir. Erken teşhisle kalça eklemini korumak her zaman mümkündür.”