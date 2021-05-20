Koronavirüs sonrası nörolojik rahatsızlıklar görülebiliyor

Koronavirüsü atlattıktan sonra bilişsel bozukluk gibi sorunların ortaya çıkabileceğini söyleyen Dr. Nejla Çabuk, hastalık sonrası nörolojik hastalıklara karşı uyardı.

Koronavirüse eşlik eden nörolojik bulgular oldukça yaygın bir şekilde görülüyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, bilişsel bozukluklar, uykusuzluk, dengesizlik, tat ve koku kaybı, kas ağrısı ve güçsüzlük koronavirüs enfeksiyonunda rastlanan başlıca nörolojik bulgular olarak öne çıkıyor.

Nörolojik bulguların, virüsün hem merkezi hem de periferik sinir sistemini etkilediğini gösterdiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nejla Çabuk, bu bulguların yanı sıra beyin işleyişinin bozukluğu, beyin enfeksiyonları ve inme gibi nörolojik hastalıkların da görülen semptomlar arasında olduğunu dile getirdi.

Nörolojik belirtiler arasında en sık görülen rahatsızlığın baş ağrısı olduğunu söyleyen Çabuk, "Avrupa merkezli bir çalışmada, koronavirüs geçiren hastalarda baş ağrısının hastalık semptomlarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, daha önce belirgin olmayan ve ilk defa yaşanan şiddetli baş ağrılarının diğer yaygın belirtiler olmaksızın Kovid-19 işaretçisi olabileceği düşünülmektedir.‘’ diye konuştu.

BİLİŞSEL BOZUKLUK YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Koronavirüsü ağır geçiren kişilerde bilişsel bozukluğun yaygın olarak görüldüğünü ifade eden Çabuk, bu etkinin hastanın yaşıyla ya da hastalıktan önceki durumuyla ilgili olmadığını dile getirdi.

Diyabet, yüksek tansiyon, kronik akciğer hastalığı olanlarda ya da obezite gibi yüksek risk faktörlerine sahip hastalarda, koronavirüs enfeksiyonu sırasında inme görülme oranının bu risk faktörlerini taşımayanlara göre daha yüksek olduğunu belirten Çabuk, koronavirüsün ateş, nefes darlığı, öksürük gibi solunum sistemi bulguları olmaksızın nörolojik semptomlarla da ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek, "Hastalığa yakalanmadan önce herhangi bir nörolojik belirti göstermeyen kişilerde, enfeksiyondan sonra ortaya çıkan nörolojik bulgular, hastalık geçirildikten uzun süre sonra da görülmeye devam edebilmektedir. Koronavirüs geçiren hastaların yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20’sinde Uzamış Kovid (Long Covid)’e rastlanmaktadır. Uzamış Kovid bulguları gösteren hastalarda koku alma duyusunun enfeksiyon geçirdikten birkaç ay sonra bile devam ettiği görülmektedir.” dedi.

KOKU KAYBINA YÖNELİK BİR TEDAVİ YOK

Nörolojik hastalıkların neden olduğu belirtileri azaltmaya yönelik tedavilerin mevcut olduğunu belirten Çabuk, koronavirüsle ilişkili nörolojik bulgulardan en sık rastlanan baş ağrısı için kontrollü ağrı kesici tedavisinin hekim tarafından uygulanabileceğini, inme, Guillain-Barré sendromu gibi koronavirüsle ilişkili bulgunların ise hastanede uzman nörologlar tarafından uygulanabileceğini dile getirdi.

Tat ve koku kaybına yönelik bir tedavinin uygulanmadığını ifade eden Çabuk, "Özellikle ‘Uzamış Kovid’ öyküsü olan kişilerde keskin kokularla koku duyusu eğitilebilir. Bunun için limon, karanfil gibi kokular önerilir." dedi.

Koronavirüsün hiçbir solunum yolu enfeksiyonu etkisi göstermeksizin yalnızca nörolojik bulgularla da ortaya çıakbileceğini dile getiren Çabuk, "Solunum yolu rahatsızlığınız olmaksızın, daha önce yaşamadığınız türde şiddetli bir baş ağrısı şikayetiniz varsa, koronavirüs enfeksiyonu geçiriyor olabilirsiniz. Baş ağrısı dışında yorgunluk, bilinç bulanıklığı, tat ve doku kaybı gibi belirtiler göstermeye başladığınızı düşünüyorsanız vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı.’’ ifadelerini kullandı.