Koronavirüs sonrası yaşanan en yaygın sorunlar

Koronavirüsü atlattıktan sonraki 12'nci hafta ve sonrasında yaşanan çeşitli şikayetler olarak adlandırılan 'Post Covid', baş ağrısından çarpıntıya kadar birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor.

Koronavirüs enfeksiyonunun ilk 4 haftası, akut enfeksiyon dönemi olarak adlandırılıyor. 12'nci haftasından sonraki dönem ise Post Covid veya Uzun Covid olarak adlandırılıyor.

Hastaların bir kısmında 4 haftadan sonra çeşitli belirti ve bulgularun devam ettiğini belirten uzmanlar, Post Covid'e karşı uyarıyor.

Post Covid kliniklerine en fazla başvurunun halsizlik şikayetiyle yapıldığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, halsizlik şikayetini en çok takip eden yakınmalardan birinin de uyku bozukluğu olduğunu söyledi.

"EN ÖNEMLİ PROBLEMLER İNME VE BİLİNÇ BOZUKLUKLARI"

Halsizlik ve uyuma ihtiyacı sorunlarının haricinde saç dökülmesi şikayetiyle gelen hastaların da olduğunu belirten Prof. Dr. Ağalar, "Huzursuzluk ve anksiyete şikayetlerine rastladık. Bazı kişiler huzursuzluğu o kadar derinden yaşıyordu ki psikiyatri kliniklerinden danışmanlık almak zorunda kalanlar bile var. Post Covid kliniğinde bu şikayetlerin nedeni araştırılıyor. Yapılan kan tetkikleriyle bozuk olan bir fonksiyon testinin olup olmadığı araştırılıyor. Kardiyolojik, nörolojik ya da solunum fonksiyon testleriyle ilgili bozukluklar da saptanan bulgular arasında olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öksürük, nefes darlığı, derin nefes alamama şikayetine de rastladıklarını anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hülya Bayiz, "Daha çok ağır enfeksiyon geçirenlerde bunu görüyoruz. Her hastalıkta olduğu gibi yaşlı grup yüksek risk altında." ifadelerini kullandı.

Post Covid dönemde görülen nörolojik şikayetler hakkında konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Behice Şebnem Usta ise yapılan araştırmaların koronavirüsün en az akciğerler kadar beyni de etkilediğini gösterdiğini söyledi.

Çalışmalarda nörolojik tutulumun yüzde 36 ile yüzde 80 arasında gösterildiğini dile getiren Uzm. Dr. Usta, "Nörolojik tutulum yaşayan hastaların durumu daha ağır seyretmekte ve ölüm oranları daha yüksek olmakta. Bu virüs merkezi sinir sistemini tutarak baş ağrısı, baş dönmesi, inme, epileptik nöbetler, bilinç bozuklukları yapabiliyor. Aslında en önemli problemler inme ve bilinç bozuklukları. Bazen Post Covid dönemde de inme ile karşılaşabiliyoruz. Bu hastaların hekim kontrolünde uygun kan sulandırıcıyı uygun sürede almasın inme açısından koruyucu oluyor." şeklinde konuştu.

Post Covid dönemde baş ağrısı, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, beyin sisi adı verilen yoğunlaşamama durumu devam ettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Usta, bu durumun 3 ila 6 ay sürebildiğini ve şikayetlerin devam etmesi durumunda hastaların mutlaka nöroloji polikliniğine başvurmaları gerektiğini söyledi.

GÖĞÜS AĞRISI DEVAM EDİYORSA DİKKAT

Solunum sistemi sonrası koronavirüsün kalp ve damar sistemini de etkilediğini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Yiğiner, koronavirüse bağlı tüm ölümlerin yaklaşık 3'te 1'inden kalp hastalıklarının sorumlu olduğunu ve koronavirüsün kalp ve damar hastalıkları içerisinde kalbi tümüyle etkileyebildiğini söyledi.

Koronavirüsün kalp zarından başlayarak kalp kasını, kalbi besleyen damarları, kalpten çıkan tüm damar sistemini, damarın içindeki ince hücre katmanı endoteli de etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Yiğiner, "Özellikle koronavirüse direkt endotel katmanına tutunur. Kalp kası tutulduğunda daha çok kalbin pompa fonksiyonu etkileniyor ve hastalarda nefes darlığı gelişiyor. Kalbin ileti sistemi tutulduğunda çarpıntı şikayeti bayılma, bayılır gibi olma şikayetleriyle hasta müracaat ediyor. Eğer kalbin zarı tutulduysa göğüs ağrısı şeklindeki şikayetle hastalar müracaat eder. Koronavirüs sonrası dönemde de bu şikayetler devam edebiliyor." ifadelerini kullandı.