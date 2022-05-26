Koronavirüs sonrası yaşanan koku bozukluğunun nedeni bulundu

Koronavirüs sonrasında bazı hastalarda meydana gelen koku bozuklukları üzerine yapılan araştırma neticesinde, söz konusu duruma 2-furanmethanethiol molekülünün sebep olduğu belirlendi.

Koronavirüsün hızla yayıldığı dönemlerde, vakaların yüzde 50-60’ında koku ve tat kaybı gelişti.

Söz konusu durumu yaşayanların yüzde 10’unda ise parosmi (kokuları olduğundan farklı algılama) meydana geldi.

Parosmiye sahip olanların sadece Avrupa'daki sayısı 2 milyona ulaşırken, söz konusu şahısların çoğunun örneğin dışkı kokusunu ‘daha az rahatsız edici veya bisküvimsi’ olarak tanımladığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; hastalarda yaşanan koku bozukluğuna yönelik İngiltere’deki Reading Üniversitesi Lezzet Merkezi’nden bilim insanları çalışma gerçekleştirdi.

Aynı molekül kahvede de var

Bilim insanları, parosmi hastalığına yol açan molekülün 2-furanmethanethiol olduğunu, ayrıca kahvede de bulunan ve oldukça güçlü koku molekülünün parosmisi olanlarda iğrenme hissini tetiklediğini belirtti.

29 gönüllü üzerinde test edildi

Kahvenin aroması hapsedilip yüzlerce aroma bileşiği 29 gönüllü üzerinde test edildi.

Araştırmacı ekip, 15 bileşiğin parosmiyi tetikleyen bileşik olduğunun tespit etti.

Parosmiyi en fazla tetikleyen besinler

Merkezi sinir sistemi de burundan aldığı sinyalleri yorumlamada kesinlikle rol oynadığını belirten araştırmacılar, parosmiyi en fazla tetikleyen yiyecek ve içeceklerin kahve, soğan, sarımsak, tavuk ve yeşil biber olduğunu belirtti.

Yanmış çöp gibi kokuyor

Parosmisi olan kişilerin, bu yiyecek ve içeceklerin kokusunu yanmış çöp kokusu gibi algıladığı ifade edildi.