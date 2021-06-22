Koronavirüs sonrası yorgunlukla mücadele için 7 temel adım

Koronavirüs geçirdikten sonra günlük hayatı etkileyebilen güçsüzlük ve yorgunluk belirtileri uzun süre devam edebiliyor. İşte dinlendikten sonra bile geçmeyen yorgunlukla mücadele için 7 temel adım.

Koronavirüs enfeksiyonunu atlattıktan sonra yaşanan yorgunluk, hastaları rahatsız edebilen ve çoğu zaman günlük hayatı etkileyen yaygın ve kalıcı bir semptom olabilir. Koronavirüsten sonra kronik yorgunluk oldukça yaygındır.

Yeterince uyuduktan ve dinlendikten sonra bile kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bazı kişiler ayrıca ağrı, sızı ve kaslarda sertlik yaşayabilir ve iyileşmesi uzun zaman alabilir.

Koronavirüs sonrası yorgunluk, sadece hastanede yatan hastaları değil, aynı zamanda hastalığı hafif atlatanları da etkileyebilir. Bununla birlikte, aynı zamanda, koronavirüs sonrası güçsüzlük ve yorgunluk hafife alınmaması gereken bir rahatsızlıktır.

Koronavirüsten sonra yorgunlukla mücadele için bol bol dinlenmeyi tavsiye eden uzmanlar, bunun yanında beslenme ve günlük alışkanlıklara dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Yakın zamanda koronavirüsü atlattıysanız, yorgunluk ve bitkinliğin üstesinden gelmek için bu yolları deneyebilirsiniz:

YOĞUN EGZERSİZLERDEN KAÇININ

İyileşme sonrası egzersiz yapmak ağrılardan kurtulmak için iyidir. Ancak yoğun egzersizler tam tersi etki yapabilir. Enerjiyi korumak için egzersiz veya günlük aktivite miktarını azaltın. Yoğun egzersizler yerine yavaş yürüyüşler gibi enerji verici aktivitelere yönelin.

BOL MİKTARDA D VİTAMİNİ ALMAYA ÇALIŞIN

Güneş ışığı, vücudun kalsiyum metabolizması ve bağışıklık sisteminin işleyişi gibi sağlığı geliştirici faaliyetlerde yer alan aktif bir vitamin formu olan D vitamininin en iyi kaynağıdır. Her gün 15-20 dakikayı dışarıda geçirmeye çalışın. Güvenlik önlemlerini unutmayın. Dışarıya çıktığınızda mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun.

KURU YEMİŞ TÜKETİN

Her gün bir avuç kuru yemiş, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olacak kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, potasyum, fosfor, protein, riboflavin, B6 vitamini ve çinko gibi yorgunlukla mücadele eden vitamin ve mineralleri almanızı sağlar.

BESLEYİCİ BİR DİYET YAPIN

Diyetiniz mercimek çorbaları, pirinç gibi hafif, sindirimi kolay ve besin açısından zengin yiyecekleri içermelidir. Aşırı şeker, kızarmış ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Bunlar vücuttaki iltihaplanma süreçlerini tetiklerler ve kronik iltihaplanmaya yol açarak birçok hastalığa neden olabilirler.

Yeterli miktarda sıvı tüketimi de iyileşmenin anahtardır. Sıvı alımınızı artırmak ve vücudunuzu nemlendiren sıvıları tüketmek de yorgunluk ve güçsüzlükle mücadele edebilir. Yatıştırıcı çaylar ve karışımlar da yardımcı olabilir.

UYKU KALİTENİZİ ARTIRIN

Ne kadar çok dinlenirseniz o kadar hızlı iyileşirsiniz. Erken uyumak ve erken kalkmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza fayda sağlayabilir. Kendinizi enerjik, pozitif ve canlı hissettirerek verimliliğinizi artırabilir. Bununla birlikte, erken uyku alışkanlığı kazandırmak için yatmadan bir saat önce cihazlardan kaçının ve hijyen uygulamalarını (diş fırçalama ve banyo gibi) takip edin.

İŞLERİNİZİ BÖLÜN

Yorgunluk çok güçlü olabileceğinden, iş için acele etmeyin ve sakin olun. İşe devam ediyorsanız, günün en enerjik ve daha az bitkin hissettiğiniz bölümünde önemli görevlere öncelik vermeye çalışın. Bu, kendinizi kontrol altında hissetmenizi sağlayabilir ve enerjinizi kaybetmenize neden olmaz.

DİĞER SEMPTOMLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Koronavirüsün etkisinin hastadan hastaya göre değişebileceğini unutmayın. Uzmanlar, bazı koronavirüs hastalarında iyileşme sonrası fibrozis, felç, kalp krizi gibi komplikasyonlar olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, fark edebileceğiniz herhangi bir farklı semptomu ciddi olarak düşünmeniz ve doktorunuza bildirmemiz önemlidir. Önlem almak ve farkında olmak, komplikasyonun erken bir aşamada teşhis ve tedavi edilmesine gerçekten yardımcı olacaktır.

Normalde bir koronavirüs hastasının iyileşmesi çoğunlukla 3 hafta sürse de, yeni araştırmalar, iyileştikten çok sonra böbreklerde, akciğerlerde ve kalpde koronavirüse bağlı farklı sorunların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Çalışmalar enfeksiyonun beyin hücrelerine ve sinir sistemine de saldırabileceği için koronavirüsün diğer olası uzun vadeli etkileri nörolojik durumlar ve zihinsel sağlık sorunlarıdır. Bilgiler çok fazla kanıt içermese de, kendinizi formda tutmak için bu uygulamaları tutarlı bir şekilde takip etmeniz kesinlikle işe yarayacaktır.