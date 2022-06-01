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    Koronavirüs tablosu: 1 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 18:03
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    Koronavirüs tablosu: 1 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor. Günlük olarak yayınlanan koronavirüs rakamları ise vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

    Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınmış olsa da etkisini sürdürüyor.

    Vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte toplu taşımada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

    Tedbiri elden bırakmayanlar ise vaka ve vefat sayılarını sorgulamaya devam ediyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka ve ölüm sayısı açıklandı mı, kaç oldu? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    1 Haziran 2022 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri henüz paylaşmadı. Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor.

    1 Haziran 2022 Çarşamba gününe ait tablo açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Koronavirüs tablosu: 1 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? #1


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