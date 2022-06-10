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Koronavirüs tablosu: 10 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu: 10 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 10 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı...