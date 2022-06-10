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    Koronavirüs tablosu: 10 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 10 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 18:01
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    Koronavirüs tablosu: 10 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte toplu taşımada da maske yasağı bitti.

    Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor. Yaz aylarının gelmesiyle vakalarda artış olup olmayacağı merak edilirken, vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelmesinden endişe duyuyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüs tablosuna ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 10 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    10 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

    Koronavirüs tabloları artık günlük olarak değil, haftalık olarak açıklanacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artık haftalık olarak paylaşılacağını duyurdu.

    Koca açıklamasında; ''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.'' dedi.

    Koronavirüs tablosu: 10 Haziran 2022 Cuma vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? #1


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