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    Koronavirüs tablosu: 18 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 18:07
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    Koronavirüs tablosu: 18 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor. Günlük olarak yayınlanan koronavirüs rakamları ise vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

    Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınmış olsa da etkisini sürdürüyor.

    Son zamanlarda düşen vaka ve ölüm sayılarının ardından toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda maske kullanımı kaldırılmıştı.

    Maskeleri tamamen hayatımızdan çıkarmak için ise vaka sayılarının binin altına düşmesi bekleniyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    18 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri henüz paylaşmadı. Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor.

    Söz konusu tablo açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Koronavirüs tablosu: 18 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? #1


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