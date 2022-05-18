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Koronavirüs tablosu: 18 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu: 18 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünkü vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...